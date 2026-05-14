リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:⿊⽥洋介)は、Ｊ.フロント リテイリング株式会社主催のもと「タイフェスティバルin名古屋2026『幸運のガネーシャめぐりスタンプラリー』」を2026年5⽉16⽇(⼟)から5⽉17⽇(⽇)にかけて開催します。

このイベントは、タイフェスティバル会場(エディオン久屋広場・エンゼル広場)と松坂屋 名古屋店・名古屋PARCOを舞台に、タイで広く親しまれている成功と幸運の神「ガネーシャ」のスタンプを集めながら5つのスポットを巡るスタンプラリーです。タイの⽂化やグルメが楽しめる⼈気イベント「タイフェスティバルin名古屋」の⼀環で、周辺でのショッピングやお⾷事も⼀緒に楽しめるコンテンツとして企画しました。5つのガネーシャスポットを巡りスタンプを集める体験は、さながら"プチパワースポット巡り"です。また、参加特典やコンプリート特典など、さまざまな特典をご⽤意しています。タイの⽂化を⾝近に感じながら、タイフェスティバルとともに周辺施設でのひとときも楽しんでいただけるきっかけになることを期待します。

■イベント内容

「スタンプラリーキット(冊⼦)」を⼿に、各会場内に設置された計5つのスポットを巡ります。各スタンプはガネーシャをモチーフに、「成⻑」「情熱」「富」「癒し」「ひらめき」の5つの⼒を表現しています。スタンプの⾊にはタイで親しまれているラッキーカラーを使⽤しており、カラフルなスタンプが⼀つずつそろっていく収集過程も楽しみのひとつです。また、各スタンプに対応したオリジナルガネーシャシールが最⼤5枚もらえるほか、すべてのスタンプを集めると、コンプリート特典として限定の「ピンクのガネーシャシール」をプレゼントします。

■参加方法・進め方

タイフェスティバル会場、松坂屋 名古屋店、名古屋PARCOに設置してあるラックから冊⼦を⼊⼿することで参加できます。全5か所あるスポットを巡り、好きな順番でガネーシャスタンプを集めていきます。スタンプを集めたら、最終受付場所(タイフェスティバル会場 エディオン久屋広場「松坂屋名古屋店ブース」)にて特典と引き換えができます。

https://nazoxnazo.com/event/thai-festival/

＜参加特典・クリア特典＞

ご参加いただいた⽅には、参加特典として各スタンプに対応した「ガネーシャシール」が最⼤5枚もらえるほか、全種コンプリートで各⽇300名様限定の「ピンクのガネーシャシール」をプレゼント。さらに、参加冊⼦には松坂屋 名古屋店・名古屋PARCOで使える「スタンプラリー参加者限定！松坂屋・パルコで使えるおトクなクーポン」が付いており、スタンプラリーとあわせてお買い物やお⾷事もお楽しみいただけます。

＜ゲームストーリー＞

ガネーシャは「成功と幸運の神」としてタイでも広く親しまれています。 新しい挑戦をする⼈や、努⼒する⼈の道をひらく神です。 今回、「成⻑」「情熱」「富」「癒し」「ひらめき」のガネーシャが タイフェスティバルにいらっしゃっているようです。 この5体のガネーシャを集めてあなたの願いへの道をひらきましょう！

タイフェスティバルin名古屋2026「幸運のガネーシャめぐりスタンプラリー」

⽇程： 2026年5⽉16⽇(⼟)～5⽉17⽇(⽇) 開催時間： 10:00～19:00 最終受付時間： 19:00 (エディオン久屋広場「松坂屋名古屋店ブース」にて引き換え) ※ガネーシャシールは無くなり次第終了です 会場： タイフェスティバル会場(エディオン久屋広場・エンゼル広場)、松坂屋 名古屋店、名古屋PARCO 住所： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁⽬65 アクセス： 名古屋市営地下鉄 名城線「⽮場町駅」徒歩5分 参加⽅法： タイフェスティバル会場(エディオン久屋広場・エンゼル広場)、松坂屋 名古屋店、名古屋PARCOに設置してあるラックからスタンプラリーキットを⼊⼿後すぐに参加できます 参加費： 無料 想定プレイ時間： 30分～40分(移動時間を含む) 主催： Ｊ.フロント リテイリング株式会社 協⼒： タイフェスティバルin名古屋実⾏委員会 企画制作： 株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】 株式会社ハレガケ Tel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平日9:00～18:00)

＜株式会社ハレガケ＞

https://nazoxnazo.com/event/thai-festival/https://www.thaifestival-nagoya.jp/

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。

所在地： 東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階 事業内容： 体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営 社内懇親会サービス企画制作、運営 体験型研修サービス企画制作、運営

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