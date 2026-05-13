外科医療における革新的なAI医療機器開発を行うアナウト株式会社、グローバル展開の加速化に向けシリーズB資金調達を実施

アナウト株式会社

「外科手術を必要とする全ての患者さんに、今まで以上の安全と安心を届ける」ことをミッションとするアナウト株式会社（本社：東京都、代表取締役：小林直（外科医）https://anaut-surg.com/）は、シリーズBとして第三者割当増資を実施いたしました。今次ラウンドにおける調達資金を活用し、現在急速に進捗している海外展開の更なる加速化、新規事業の立ち上げを含む研究開発の実施や製品普及に取り組みます。

外科医療を取り巻く課題

手術支援ロボットなどの治療機器の発展にも関わらず、近年医療現場では外科医の不足や地域間の医療格差、手術の高度化・複雑化などが進んでおり、持続可能な医療提供体制の構築が喫緊の課題となっています。特に、熟練外科医の知見に依存する領域では、医療の質の均一化や教育の高度化が求められており、医師の認識領域はテクノロジーによる支援が不可欠な状況と言えます。加えて、医療従事者の多大なる努力にも関わらず、外科医療における手術合併症も依然大きな課題として残ってしまっているのが現状です。

アナウト株式会社の取り組み：世界から求められる日本発手術支援AIの開発・普及

上述の課題を解決するために、アナウト株式会社は外科医である小林を中心に創業前の2018年よりAIを通じた術者に対する認識支援に取り組んできており、この取り組みの成果として2024年には世界に先駆ける形でリアルタイムに医師の視覚支援を行う手術用画像認識支援プログラム（販売名：外科手術視覚支援プログラムEureka α (以下、「EUREKA α（ユーリカアルファ）」）について、2024年4月12日付で厚生労働大臣より製造販売承認（承認番号：30600BZX00061000）を取得、また今年1月には膵臓・神経を対象とする一部変更承認を厚生労働省より受けております。

研究開発と並行する形で社会実装を積極的に実施、現在EUREKAシリーズは国内で順調に導入が進んでいます。加えて、海外でも手術室において必要な技術として大きな反響を受けており、海外医療機関との研究開発の拡大、薬事承認の取得準備を含めグローバルでの展開を急速に進めております。2025年には米国法人「Anaut America Inc.」を設立、今夏には欧州地域にも現地法人を設立する予定です。アナウトの掲げる「外科手術を必要とする全ての患者さんに、今まで以上の安全と安心を届ける」という理念に対して、日本国内だけではなくグローバルにおいても強く共感するメンバーが世界中から参画しており、グローバルで卓越した水準にある日本の外科医療の技術を、AIというテクノロジーを通じて世界に広めるという挑戦に立ち向かっております。

EUREKAシリーズは医師の視覚支援をリアルタイムに行う

今回の資金調達の詳細

2026年3月（ファーストクローズ）及び5月（セカンドクローズ）に実施した本ラウンドでは、日本グロースキャピタル投資法人（野村スパークス・インベストメント株式会社が運用）をリード投資家として、新たに株式会社国際協力銀行、株式会社脱炭素化支援機構、株式会社ビジョンインキュベイトの4社にご出資をいただいております。加えて既存の投資家の皆様からも医療機器のグローバル展開という難易度の高いチャレンジに寄り添う形で、継続的かつ非常に力強いご支援をいただいており、Beyond Next Ventures株式会社（シードラウンドをリード）、ANRI株式会社（シリーズAラウンド及びブリッジラウンド含め複数回リード）、株式会社ケイエスピーの3社から追加のご出資をいただいております。今夏に予定するエクステンションラウンドにおきましては国内に加え海外VC（海外医療機関のVC含む）を中心に調達を実行する予定です。

海外においても強い反響を得ており、事業は急速に成長している

今後の展望

日本、また世界における手術室の課題の解決に引き続き全力で取り組んでまいります。日本国内での手術室内におけるさらなる製品の普及に加えて、海外現地にチームを組成し製品開発（FDAやCEマークといった海外承認の取得を含む）を現在着実に進めているほか、研究開発として「Eureka Inside」事業として高度なAI技術を活用した次世代治療機器への最適化・連携・インテグレーションなど、新たな技術の開拓にも意欲的に取り組んでおります。外科医療、エンジニアリング、事業開発、規制対応、コーポレート（経理・人事・総務）など各領域でミッションを共有いただける方のご参画をお待ち申し上げております。

お問い合わせ先

資金調達、企業概要及び採用に関するお問い合わせ

アナウト株式会社 経営企画本部

担当：細見、土屋、田椽

info@anaut-surg.com

「EUREKA α」に関するお問い合わせ

アナウト株式会社 セールスマーケティング本部

担当：関、玉谷

sales-marketing@anaut-surg.com