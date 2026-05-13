アパホテル〈京都福知山駅前〉披露式典開催

アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして1,148ホテル148,077室（建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開するアパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂3丁目2-3 取締役社長：元谷芙美子）は、株式会社R・INN（本社：京都府福知山市駅南町3-20-1 代表取締役：家田 龍一）とフランチャイズ契約を締結し、アパホテル〈京都福知山駅前〉（全91室）を2026年5月1日に開業し、本日開業式典を執り行った。

アパホテル〈京都福知山駅前〉公式HP：https://www.apahotel.com/hotel/kansai/kyoto/fukuchiyama/

記者発表テープカット

アパグループ専務 元谷 拓は記者発表にて「5月10日にアパグループは創業55周年を迎え、産経新聞30段広告で今後の進化、方向性を示している。常に時代のニーズを取り入れつつも、変わらないものは守り続けることを大切にしていきたい。アパホテル〈京都福知山駅前〉の客室は開放感があり、お客様も誇りをもってご宿泊頂けるステータスの高さを感じる。エリア内チェーンホテルの出店に伴い、フランチャイズ加盟を決断頂いた家田オーナーをサポートしていくと共に、我々は直営ホテル、FCホテル共に変わらない品質でお客様をお迎えしていく。」と述べた。

アパホテル〈京都福知山駅前〉は、JR「福知山駅」南口から徒歩1分という駅前立地に50台の無料平面駐車場を備え、飲食店やスーパーマーケットも徒歩圏内。国道9号線沿いに広がる工業団地におけるビジネスの宿泊需要だけでなく、福知山市はスポーツを核とした地域活性化が進められており、夕食・朝食のレストラン利用を兼ねた各種団体の獲得も目指していく。

開業にあわせ、高品質・高機能・環境対応型を理念とする「新都市型ホテル」へと改装工事を実施。標準仕様として全客室に50型の液晶テレビの設置、シングルルームは1,400mm幅のオリジナルベッド「Cloud fit」を採用。テレビ画面上に館内案内を表示したアパデジタルインフォメーション、VODアパルームシアター無料視聴、Wi-Fi無料接続（全客室及びロビー）を導入し快適性を追求している。またホテルサービスとして、環境配慮の観点から水資源を有効に使うため、各階にウォーターサーバーを導入すると共に、プラスチック削減にも取り組み、アメニティは1階のアメニティバーから自由に持っていくスタイルを採用する。

アパホテル〈京都福知山駅前〉は、京都北部エリアでアパホテル〈西舞鶴駅前〉（全84室）に次ぐ2棟目の開業となり、京都府内のアパホテルは全9ホテル1,811室体制となる。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/844_1_9da992a06419c1ed11b67d670e2ff707.jpg?v=202605130451 ]外観正面玄関ロビーアメニティバーシングルルームツインルーム

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,148ホテル148,077室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2022年4月より始動した5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」の目標について前倒しで達成の目途が立ったことを受け、2026年4月に新中期5ヶ年計画「AIM5-II」を始動。2031年3月末までに国内自社ブランド単独10万室を目標とするほか、ホテル分野におけるプラットフォーム事業やマルチ・ブランド化、海外事業に関しては北米事業の強化および次期戦略エリアの模索を推進する。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-844-233e9cb43dc3a2ffbe8a87005f081cc9.pdf

アパホテル〈京都福知山駅前〉

https://www.apahotel.com/hotel/kansai/kyoto/fukuchiyama/

Tel. 0773-25-5000

フランチャイズ・参画ホテル加盟に関するお問い合わせ先

https://www.apahotel.com/fc-ph/index.html

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