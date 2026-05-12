残り時間を可視化できる人気タイマーに、4色の目盛りやバックライトを搭載したモデルが登場「ビジュアルバータイマー プラス」発売

株式会社キングジム

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：木村 美代子）は、横方向の大きな目盛りによって残り時間が一目で分かる「ビジュアルバータイマー」シリーズの新ラインアップとして、4色の目盛りと充実した追加機能を搭載した「ビジュアルバータイマー プラス」（https://www.kingjim.co.jp/sp/visual-bar-timer/vbt20/）を、2026年6月5日（金）より発売します。初年度販売目標量は2万個です。

近年、学習や仕事、トレーニングなどの場面で、残り時間を視覚的に把握できるタイマーへのニーズが高まっています。当社では2024年4月に発売した「ビジュアルバータイマー」が、横方向の目盛りによって残り時間を直感的に把握できる点が評価され、発売初年度においては、販売目標数の約4倍となる反響をいただきました。

一方で、ユーザーからは、「進行状況をより分かりやすくしたい」「画面の見やすさを向上してほしい」「計測がより便利になる追加機能が欲しい」といった声が寄せられたことを受け、新たに4色の目盛りやバックライトなどの機能を搭載した「ビジュアルバータイマー プラス」を発売します。

「ビジュアルバータイマー プラス」は、従来品の特長である“横方向の目盛りで残り時間が一目で分かる”機能はそのままに、計測時間の進行状況を4色の目盛りで表示し、残り時間をより直感的に把握できます。

最大199分59秒（※カウントアップ時）の長時間計測や、計測時間の半分を知らせる通知機能、バックライト搭載など、学習・研修・プレゼンテーションなどの幅広いシーンで使いやすい機能を搭載しました。

キングジムは本製品の投入により、多様な方の時間管理をサポートするとともに、さらなるシェア拡大を目指してまいります。

■製品概要

製品名・品番：「ビジュアルバータイマー プラス」VBT20

価格 ：\3,800＋消費税

発売日 ：2026年6月5日（金）

本体色 ：シロ、クロ

■製品特長

・4色の目盛りで残り時間が一目で分かる

4色のエリアに分かれた目盛りにより、タイマーの数字だけではなく視覚的にも残り時間がより直感的に分かります。

1目盛りが表す時間について

※カウントダウン時：設定時間に準じる。例えば60分を設定した場合、1目盛りあたり3分。（60分÷20個）

※カウントアップ時：1目盛りあたり約10分。（最大計測時間199分59秒÷20個）

・ダイヤルでらくらく時間設定

ダイヤルを回すだけで素早く時間設定でき、長時間の設定も簡単に行えます。

さらにダイヤルを押し込むことで、設定中の位を「分」「秒」で切り替えることができ、スムーズな操作が可能です。

・長時間計測＆計測半分通知

最大199分59秒（※カウントアップ時）の計測が可能なため、長時間のテスト勉強や数時間単位の講義・研修などの時間管理にも対応できます。さらに、計測時間が残り半分になると音で知らせる「計測半分通知」機能を搭載しているため、音でも残り時間を把握できます。

※計測半分通知はOFFにすることも可能。

・3段階のバックライト

バックライトを搭載しており、暗い室内やプレゼンテーション時でも画面が見やすい仕様です。明るさは使用シーンに合わせて3段階から選択できます。

・音量調整可能

音量は「大・小・消音」の3段階から切り替えが可能です。

・電源ボタン

電源ボタンでON/OFF設定が可能で、設定画面を保持したまま電源をOFFにできるため、外出時の持ち運びでも安心です。

・選べる2つの計測モード

時間のカウントダウンとカウントアップが可能な「通常計測モード」に加え、作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数交互に繰り返す「リピート計測モード」を選択できます。「リピート計測モード」は、勉強や運動の時間管理のほか、「ポモドーロ・テクニック※」などの集中メソッドにも活用できます。

※25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。

■製品仕様