ラクしてきれい。夏の万能服～UV・冷感・汗対策、オンオフ頼れる機能美アイテム～【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」を運営する株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）は、"ラクしてきれい。夏の万能服～UV・冷感・汗対策、オンオフ頼れる機能美アイテム～"特集ページを公開いたしました。

オンもオフも、機能性を味方につけて。初夏の「新定番」を見つけてみませんか？

特集ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/f/feature/260505/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512

日差しの中に初夏の気配を感じる5月。連休の疲れを少し残しつつも、仕事やパート、家事へと日常が動き出すこの時期、毎朝の服選びに「手軽さ」と「快適さ」を求めてしまうことはありませんか？本格的な夏を前に、私たちが重視したいのは「機能性」と「お洒落見え」の両立です。朝の忙しい時間にサッと着るだけでサマになり、夕方まで汗を気にせず過ごせる安心感。そして、大好きな推しのライブや友人とのランチなど、特別な日にも自信を持って着ていける華やかさ。そんな大人のわがままをすべて叶えるアイテムを揃えました。肌に触れるたびひんやり心地よい接触冷感や、うっかり日焼けを防ぐUVカット、気になる体型をスマートに包み込む絶妙なサイズ感。今のあなたを一番きれいに、そして快適に見せてくれる「万能な一着」があれば、暑くなるこれからの季節ももっと軽やかに楽しめるはずです。

◎オンオフ頼れる、美シルエットUVカット

強い日差しが気になる外出も、これさえあれば安心。サッと羽織れるカーディガンは、UVカット機能だけでなく、気になる体型もカバーしてくれるシルエットが魅力。さらに注目なのは、ボトムスのラインナップです。撥水機能付きのテーパードパンツや、驚くほど伸びる「フレキシン」シリーズ、きちんと見えするワイドパンツなど、すべてが脚をスッキリ見せる美シルエット設計。仕事の「きちんと」も、休日の「カジュアル」も、UV対策をしながらスマートにこなせる精鋭揃いです。

◎きれいめキープ。汗ジミ防止で一日中心地よく

n'OrLABEL前後2wayシアーニットカーディガン(https://www.osharewalker.co.jp/c/cardigan/hjn0398?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512) \3,960n'OrLABELハレアメUV撥水テーパードパンツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/pants/tapered/pjn0536?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512) \3,960

外出中に気になる「汗じみ」。そんな夏特有の不安を解消してくれるのが、特殊加工を施した汗じみ防止シリーズです。1枚で着映えする「レース袖カットソー」や「コクーンシルエット」のトップスは、脇や背中の汗を気にせず堂々と着られるのが魅力。また、意外と見落としがちなボトムスの汗対策には、ベタつきを防ぐペチパンツや、サラリとした肌触りが続くフレアスカートが活躍します。1枚で決まるシャツワンピースから、インナードッキング済みのシアーブラウスまで。体型をカバーしながら「一日中ずっと涼しげな私」をキープできる、夏のお守りアイテムを揃えました。

◎洗練された印象。ひんやり快適、接触冷感

n'OrLABEL汗じみ防止切替コクーンカットソー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_short/12tp059?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512) \2,990n'OrLABEL汗じみ防止イージーフレアスカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/12bn0qc?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512) \3,960

湿気や熱気がこもる季節、肌に触れるたび熱を逃がしてくれる「接触冷感」は、大人世代の夏に欠かせない必須機能。今回のラインナップは、その冷感機能を最大限に活かしつつ、お洒落を妥協しないアイテムを揃えました。チュールドッキングのカットソーやランタンスリーブTシャツは、肌に触れる内側はひんやり、見た目は華やかに。また、夏には敬遠しがちなデニムも、冷感ジャージー素材のスカートやワンピースなら、驚くほど軽やかで涼しい穿き心地が叶います。「とろみガウチョ」や「ひんやりカーゴ」など、脚のラインを拾わないゆったりシルエットに冷感機能が加われば、移動中も仕事中もストレスフリー。暑さを我慢するのではなく、賢く機能を取り入れて、凛とした涼しげなスタイルをキープしましょう。

◎着るだけでサマになる、賢く体型カバー

n'OrLABELランタンスリーブTシャツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_half/tln0251?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512) \2,990n'OrLABELデニムカフタンワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_short/12dp04p?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512) \5,980

お腹周りや二の腕を隠したいけれど、重ね着をすると暑さが心配……。そんな大人世代のわがままを叶えるのは、計算されたシルエットに「機能性」をプラスした賢いアイテムたちです。気になるラインを優しく包む「変形ドルマン」や「ワイドスリーブ」は、接触冷感やシア―素材で熱を逃がし、驚くほど涼しい着心地を実現。視線を逸らす「異素材ヘムライン」や「ストライプ切替」のデザインが、テクニックいらずで全身をスッキリと見せてくれます。重たくなりがちなジャンスカやサルエルパンツも、ひんやり軽いジャージー素材や変形デザインなら、軽やかでサマになるスタイルに。ゆとりがあるのに着太りしない、機能性とデザインが融合した一着で、夏のお洒落をストレスフリーに楽しみましょう。

会社紹介

n'OrLABEL冷感異素材ヘムラインカットソー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_short/12tp074?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512) \3,960n'OrLABEL接触冷感ジャージーデニムジャンパースカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_sleeveless/12dp04t?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260512) \4,980

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU、MDR、OUKA SELECTの5ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

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