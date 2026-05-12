「AI社長」のTHA、住宅業界の中小企業向けAI活用セミナーを開催!

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)(本社:東京都新宿区、代表取締役:西山朝子、以下THA)は、2026年6月5日(金)にオンラインセミナー「中小工務店のためのAI活用 実践セミナー～IT部門ゼロから年間2,247時間の業務削減を実現した方法～」を開催することをお知らせいたします。



本セミナーには、THAがAI推進を伴走支援してきたアイニコグループ株式会社(https://ainico.jp/)(本社:奈良県、代表取締役:田尻忠義)より、代表取締役 田尻忠義氏と、現場でプロジェクトを推進されたDX推進課 中村結衣氏をゲストとしてお迎えします。

社内にIT専門人材がいない状態から、わずか1年余りで年間2,247時間の業務削減を実現されたアイニコグループ様の歩みをもとに、住宅業界の中小企業が「組織としてAIをどう取り入れるか」をリアルな現場の言葉でお届けします。

■セミナー概要

中小工務店のためのAI活用 実践セミナー

～IT部門ゼロから年間2,247時間の業務削減を実現した方法～

開催日時:2026年6月5日(金) 11:00-12:00

形式 :オンライン(Zoom)

参加費 :無料

主催 :株式会社THA

ゲスト :アイニコグループ株式会社

申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoT7EE3RR1PDli_JGboHiP_mbDfLb-P4NsFK33FjTlGeTI0w/viewform

■開催背景

「AI活用に興味はあるが、何から始めればいいのか分からない」

「うちにはIT専門人材がいないから、難しいのではないか」

「テクノロジー企業の事例ばかりで、自社の現場に合わない」

そんな問いを持つ住宅業界の経営者の方に向けたセミナーです。

THAはこれまで、50社以上の中小企業のAI活用の伴走支援を行ってまいりました。

その経験から、経営者の皆様が最も求めているのは「同じ業界・同じ規模の会社のリアルな取り組み」であると感じています。

本セミナーでは、THAが伴走支援してきたアイニコグループより、田尻社長と現場リーダーの中村様をゲストにお迎えし、社内にIT専門人材がいない状態から全社的なAI活用を実現するに至った、1年余りのリアルな歩みを直接お聞きいただきます。

■セミナー内容

本セミナーでは、単にAI活用ツールを紹介するのではなく、住宅業界の中小企業が、社員の主体性を引き出しながら組織全体でAI活用を進めていく方法をご紹介します。

◆コンテンツ概要- IT専門人材ゼロから年間2,247時間削減に至るまでの伴走支援のリアル- 全社AI勉強会から始まった社員巻き込みの工夫- 「やらされ感」ではなく「やりたい」を引き出す経営者の役割- 中小企業だからこそできるAI活用とは◆THAが伴走支援してきたアイニコグループ様の主な成果- 年間2,247時間の業務削減(全10事業部・21名のメンバーで推進)- 経理の請求書処理:月6時間 → 月30分に短縮- 不動産物件情報の確認・登録作業:月73時間の削減- APIもGAS(Google Apps Script)もご存じなかった社員の方々が、 生成AIに相談しながらツールを自作できるレベルに成長

本取り組みはITmedia ビジネスオンライン(2026年2月17日掲載)でも紹介され、業界内外から注目を集めています。

▼ITmedia掲載記事

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2602/17/news023.html

【ゲスト登壇者】

田尻忠義(アイニコグループ株式会社 代表取締役)

奈良・京都南部を中心に、注文住宅・不動産・介護事業を展開する

アイニコグループ(従業員約150名)を率いる。

業界に先駆けて全社的なAI活用プロジェクトを推進し、

IT専門人材ゼロの状態から1年余りで

年間2,247時間の業務削減を実現。

ITmediaビジネスオンラインでも取り組みが紹介され、

住宅業界におけるAI活用の先駆的事例として注目を集めている。

中村結衣(アイニコグループ株式会社 DX推進課)

アイニコグループのAI活用プロジェクトの中心メンバーとして

現場での推進を担当。社員の巻き込みから具体的な

自動化ツールの開発まで、現場の最前線でプロジェクトを牽引。

全社AI勉強会の企画から、AI選手権の運営まで、

社員が主体的にAI活用に取り組む文化づくりに貢献している。

■株式会社THA 代表取締役 西山朝子からのコメント

住宅業界の中小企業の経営者様からは、

「AI活用に興味はあるけれど、何から始めればいいか分からない」

というお声を本当に多くいただきます。

今回のセミナーでは、THAが伴走支援させていただいてきたアイニコグループ様の田尻社長、中村様にゲストとしてお越しいただき、IT専門人材ゼロから組織全体でAI活用を実現されたリアルな歩みをお伝えします。

個人の効率化ではなく、組織としてAIをどう取り入れるか。

そのヒントをお持ち帰りいただける時間にしたいと思っております。

■企業情報

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。

2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

【ゲスト登壇:アイニコグループ株式会社について】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企業向けIT/DX研修支援事業や業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、家づくりだけにとどまらず、お客様の暮らしそのものを豊かにし、地域社会に貢献することを目指しています。

名称：アイニコグループ株式会社

設立：2007年

代表：田尻 忠義

本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7

https://ainico.jp/

■お問い合わせ先

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や導入検討のご相談、本セミナーのお問い合わせは、

上記の連絡先までお問い合わせください。