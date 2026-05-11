「CAREECON Plus」マーケティング機能にAIチャットボットおよびAIブログアシスタントが登場

BRANU株式会社

建設 DX プラットフォーム事業を展開するBRANU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：名富 達也、証券コード：460A、以下ブラニュー）は、建設業向け統合型ビジネスツール「CAREECON Plus」のマーケティング機能において、「AIチャットボット」および「AIブログアシスタント」のアップデートを実施し、2026年5月11日から提供を開始しました。

■開発背景

建設業界においては、Webサイトを活用した集客の重要性が高まる一方で、問い合わせ対応や情報発信の多くが依然として人手に依存しており、十分な対応や継続的な運用が難しいケースが多く見られます。



特に、ブログなどのオウンドメディアを活用したコンテンツマーケティングは、顧客の課題や検索意図に応じた情報を届け、見込み顧客との接点を創出する有効な手段です。一方で、企業ごとに施工内容や対応エリア、強みが異なる建設業界では、テーマ設計やコンテンツ作成、顧客対応に専門的な知見が求められます。



加えて、問い合わせ対応や顧客フォロー、ブログ運用などは属人的に行われることも多く、効果的な運用には多くの工数が発生します。そのため、Webサイトを活用した集客や情報発信に十分に取り組めていない企業も少なくありません。



こうした課題に対し、ブラニューはこれまで「CAREECON Platform」を通じて蓄積してきた企業データおよび業界データを活用し、人が担ってきた情報発信や顧客対応をAIによって支援・自動化する仕組みの構築に取り組んできました。



今回のアップデートでは、AIを活用することで、Webサイト上での顧客対応の自動化と、企業ごとに最適化されたコンテンツ生成を可能にし、見込み顧客の獲得から商談化までのプロセスを一体で支援します。

■「AIチャットボット」について

本機能は、CMSを通じて顧客企業のWebサイト上に「AIチャットボット」を設置し、訪問ユーザーからの問い合わせや質問に対してAIが自動で応答することが可能になります。



各企業のWebサイト情報をもとにLLMが回答を生成するため、企業ごとに異なる施工内容や対応エリア、サービス特性に応じた最適な対応が可能です。シナリオに依存しない生成型のチャットボットにより、ユーザーの多様な質問にも柔軟に対応します。



さらに、問い合わせ内容や対応履歴は顧客データとして蓄積され、CRMと連携することで商談化までを見据えた運用が可能となります。これにより、営業時間外の対応や一次対応の自動化にとどまらず、見込み顧客との接点を逃さずに獲得・活用する仕組みを実現します。



また、実際の問い合わせ内容や運用データをAIが教師データとして蓄積・活用することで、LLMの回答精度や対応品質を継続的に向上させ、企業ごとに最適化された顧客対応を実現します。

■AIブログアシスタントについて

「AIブログアシスタント」は、「CAREECON Platform」を通じて蓄積された建設業の企業データや業界データを統合・解析する当社のAI基盤「BRANU BRAIN(https://branu.jp/news/page/240624/)」と連携し、企業のカルチャーや事業特性を分析した上で、企業ごとに最適化されたコンテンツを生成する機能です。



本機能はこれまでも提供してきた「AIブログアシスタント(https://branu.jp/news/page/231130/)」をアップデートしたものであり、導入企業のWebサイト情報や施工内容、対応エリアに加え、面談時に録画された動画データをAIが分析し、そこから抽出した企業カルチャーやトーン＆マナーを反映することで、画一的ではない独自性のあるコンテンツを生成します。



さらに、ターゲット顧客や検索意図を踏まえたテーマ設計や年間の投稿計画の作成にも対応しており、AIO（AI最適化）を意識したキーワード設計やユーザーの質問想定に基づく、戦略的なコンテンツマーケティングが可能です。



これにより、従来は属人的かつ継続が難しかったコンテンツ企画・制作・運用を自動化し、トラフィックの獲得と見込み顧客の育成につなげます。

■AIとデータが循環するマーケティングエコシステム

「AIチャットボット」と「AIブログアシスタント」は、それぞれで得られるデータを相互に補完・活用することで、使われるほどに精度とクオリティを高め合うエコシステムを構築しています。このデータの循環によって、企業ごとの特性やユーザーニーズへの理解が深まり、より最適な情報発信と顧客対応へと進化を続けていきます。



ブラニューは今後も、プロダクトそのものが利用を通じて価値を高め続ける高め続けるレッドグロースで、人が担ってきた業務負担をAIによって自動化し、建設業において本来価値を発揮すべき業務へ集中できる環境づくりを推進してまいります。

■CAREECON Platformについて

「CAREECON Platform」は、建設事業者向けマッチングサイト「CAREECON」とマーケティングから採用管理、施工管理、経営管理まで行える建設業向け統合型ビジネスツール「CAREECON Plus」からなる建設DXプラットフォームです。SMBに特化した機能開発と、導入から運用まで伴走し続けるDXコンサルティングサービスで、契約社数は 6,200 社（2026 年 1 月末時点）を超えています。

URL ：https://careecon.jp（CAREECON）

URL ：https://careecon-plus.com/（CAREECON Plus）

■BRANU株式会社について

BRANU株式会社（ブラニュー）は、「建設業界をテクノロジーでアップデートする。」というビジョンのもと、建設DXプラットフォーム「CAREECON Platform（キャリコン）」を通じて建設業界の変革に取り組んでいます。



社名：BRANU株式会社

証券コード：460A

本社所在地：東京都港区六本木6-1-24ラピロス六本木4F

設立：2009年8月18日

代表者：代表取締役 名富 達也

事業内容：建設業向けデジタルトランスフォーメーション事業

URL：https://branu.jp（コーポレートサイト）