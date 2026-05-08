ＥＣ事業者向け特設サイトを開設 -ＥＣ事業成長を加速させる「物流設計」を支援-
ＳＢＳロジコム株式会社（社長：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、５月７日、年商３億円以上のEC事業者を対象とした特設サイトを新たに公開いたしました。本サイトでは、事業の成長を次のステージへと導くための支援を行ってまいります。
EC事業は一定の規模に達すると、販路の多角化やオペレーションの複雑化により、既存の物流体制が成長のボトルネックとなるケースが多く見られます。事業成長を継続するためには単なる作業効率の改善にとどまらず、物流全体の設計を見直すことが、重要な課題となっています。
本サイトでは、「つまずくのは、『物流』じゃない。『設計』だ。」というコンセプトのもと、営業・システムサポート・立ち上げサポートが一体となったチームによるオーダーメイドの物流設計をはじめ、当社ならではの強みをご紹介しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348698/images/bodyimage1】
立ち上げから約２年半で40社のEC導入実績を有する当社の物流拠点、野田瀬戸物流センター支店では、月間出荷件数40万件・保管坪数１万坪という高い稼働水準を実現しています。これらの実績を通じて培ったノウハウをもとに、事業フェーズに合わせた最適な仕組みを構築するコンサルティング・アプローチをご提案します。
詳細は当社ホームページをご覧ください
Ｕ Ｒ Ｌ：https://ec.sbs-logicom.co.jp/
当社は今後も、EC事業の成長を物流面から支えるパートナーとして、お客様のニーズに合わせた最適な物流サービスの提供に努めてまいります。
＜ＳＢＳロジコム株式会社概要＞
本社：〒160-6125東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
設立：1940年（昭和15年）
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社
資本金：１億１百万円 （2024年12月現在）
従業員数：1,207名 （2024年12月現在）
事業所：全国92拠点を設置
関係会社：ＳＢＳフレイトサービス(株)、ＳＢＳロジコム関東(株)
事業内容：ＳＢＳグループの物流事業のコア会社として、３ＰＬ・センター物流・倉庫・流通加工・運輸・通運・国際物流・館内物流・施設移転・オフィス移転などお客様のあらゆる物流ニーズを一貫したサービス体制でサポートしています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-logicom.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳロジコム株式会社 営業企画部 TEL：050-1741-3207
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
EC事業は一定の規模に達すると、販路の多角化やオペレーションの複雑化により、既存の物流体制が成長のボトルネックとなるケースが多く見られます。事業成長を継続するためには単なる作業効率の改善にとどまらず、物流全体の設計を見直すことが、重要な課題となっています。
本サイトでは、「つまずくのは、『物流』じゃない。『設計』だ。」というコンセプトのもと、営業・システムサポート・立ち上げサポートが一体となったチームによるオーダーメイドの物流設計をはじめ、当社ならではの強みをご紹介しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348698/images/bodyimage1】
立ち上げから約２年半で40社のEC導入実績を有する当社の物流拠点、野田瀬戸物流センター支店では、月間出荷件数40万件・保管坪数１万坪という高い稼働水準を実現しています。これらの実績を通じて培ったノウハウをもとに、事業フェーズに合わせた最適な仕組みを構築するコンサルティング・アプローチをご提案します。
詳細は当社ホームページをご覧ください
Ｕ Ｒ Ｌ：https://ec.sbs-logicom.co.jp/
当社は今後も、EC事業の成長を物流面から支えるパートナーとして、お客様のニーズに合わせた最適な物流サービスの提供に努めてまいります。
＜ＳＢＳロジコム株式会社概要＞
本社：〒160-6125東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
設立：1940年（昭和15年）
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社
資本金：１億１百万円 （2024年12月現在）
従業員数：1,207名 （2024年12月現在）
事業所：全国92拠点を設置
関係会社：ＳＢＳフレイトサービス(株)、ＳＢＳロジコム関東(株)
事業内容：ＳＢＳグループの物流事業のコア会社として、３ＰＬ・センター物流・倉庫・流通加工・運輸・通運・国際物流・館内物流・施設移転・オフィス移転などお客様のあらゆる物流ニーズを一貫したサービス体制でサポートしています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-logicom.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳロジコム株式会社 営業企画部 TEL：050-1741-3207
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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