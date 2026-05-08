28卒向け内定直結型「Goodpatch Summer Internship 2026 UI/UXデザインコース」を開催します

株式会社グッドパッチ

内定直結型サマーインターンシップを開催

AIがアウトプットを担えるといわれる時代に、人にしかできないことは何か。グッドパッチが考えるデザインとは、見た目を整えることにとどまらず、「何が本質的な価値なのか」を問い、見出し、最大化させるプロセス全体のことです。



この時代だからこそ、多くの学生にデザインの面白さを知ってほしい。

そんな思いから、今年もサマーインターンシップの開催を決定しました。



当日は、実際に現場で活躍するグッドパッチのUI/UXデザイナー、サービスデザイナー(UXデザイナー)がメンターとなるほか、発表会や懇親会など、経営陣とのコミュニケーションの場も用意しています。

また、本インターンシップに参加することで、一足早く28卒採用の本選考ステップへ進むことができます（※）。

就職活動を行う仲間と共にUI/UXデザイン、サービスデザイン（UXデザイン）の実践的なスキルを身に付けたい方、学びを通じて第一線で活躍するデザイナーやデザイン会社の経営陣たちと交流したい方、エントリーをお待ちしています。



※本選考へのエントリーは任意です

サマーインターンシップのご案内

企業の経営課題とユーザー課題の解決を両立させるコンセプトを考え、ユーザーとのタッチポイントとなるデザインプロセスの現場を体感する

今回のサマーインターンシップでは、実務と近い形式で複数のデザイナーがチームを組んで同じワークに取り組みます。

サービスデザインのアプローチに基づいたプロセス設計、リサーチ、アイデア創出、体験設計、ビジネスモデル構築からデジタルプロダクトのUI/UXデザインまで幅広く体験することができます。

「クライアントの経営課題解決」と「ユーザーの本質的なニーズ」を両立するコンセプトメイキングを、最新のAIツールを使いこなしながら、具体的なアウトプットの形へと磨き上げていきます。

【開催日】

2026年8月25日（火）、26日（水）、27日（木）



【開催場所】

グッドパッチ 本社オフィス（東京都渋谷区鶯谷町3-3 VORT渋谷South 2階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%81/@35.6542694,139.704025,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8831e8b01951f2ec!8m2!3d35.6542694!4d139.704025?shorturl=1)）

※遠方からお越しの方には、交通費・宿泊費の支給あり

【インターンシップエントリー】

こちら(https://public.n-ats.hrmos.co/goodpatchnewgrads/jobs/2255224029964230656)からエントリーいただけます

参加者の声・在籍校

過去開催したサマーインターンシップ参加者の声と在籍校を一部ご紹介します。

【参加者の声（一部抜粋）】

- 「良いものを作る」ことに本気であること、それが評価される雰囲気であることが伝わってきました。また、みなさんがそれぞれ専門知識を磨き続けていて、それを生かして働かれているであろうことも伝わってきて、パワフルさに惹かれました。- 今までで1番成長したなと思えるインターンでした。短期集中でこんなにやりきった！と思えたのでこれからも同じ速度で成長していきたいな、と思います。- 自分自身の外から見た変化はあまりないかもしれないけれど、気付きが本当に多く、これからこうしていこうと意識することだらけでした。また、メンターの方の知識量が凄すぎて、これからもっと頑張ろうとやる気がすごく出ました。また、UIの講義を聞いて私も魅力的なUIを作ってみたいという気持ちが高まりました。- ワークの内容がとても濃く、多くの新しい知見を得られました。大学ではなかなかUI・UXを繋げる間の流れやUXにおいてどれくらいの密度で体験設計をすべきなのかを明確に学ぶことはできていなかったため、実務としてUI・UXデザイナーをやられているメンターさんから細かいところまでFBをいただける機会は滅多にないです。インターンで得た学びがそこで終わるのではなく、今後の自身の制作活動や将来にまでつなげられるような学びを多く得られました。

【参加者の在籍校（一部）】

京都大学、九州大学、千葉大学、東北大学、早稲田大学、慶應義塾大学、法政大学、東京理科大学、東京都市大学、武蔵野美術大学、多摩美術大学、長岡造形大学、公立はこだて未来大学、千葉工業大学、芝浦工業大学、京都芸術大学、女子美術大学など

インターンシップ参加までの流れ



【1】インターンシップ事前説明会に参加

【2】本エントリー＆書類選考（各書類提出）

【3】面接（1回）

【4】適性検査SPI受検（性格検査のみ）

【5】インターンシップ参加

参考情報- Goodpatch Blog「コンセプト設計からUIデザインまで！未来のデザイナーが挑んだ3日間──Goodpatch Summer Internship 2025 レポート(https://goodpatch.com/blog/2025-09-summerintern)」（2025年9月26日）- Goodpatch Blog「サービスデザインのプロセスを1日で体感！グッドパッチUXデザイン1Dayインターンシップ2025レポート(https://goodpatch.com/blog/2025-12-internship-1day)」（2025年12月22日）- YouTube グッドパッチの「よはく」「【密着】グッドパッチのサマーインターンシップを大公開！テーマは「新しいユーザー体験を提案せよ(https://youtu.be/ZYb_w-3yfgk?si=qsmeWVJws0Ps6-tZ)」」（2025年10月24日公開）- YouTube グッドパッチの「よはく」「どうして商学部からUIデザイナーに？サマーインターンを経て総合職からデザイナー職に絞った理由｜新卒デザイナーの壁｜総合大卒だからこその強み｜弱みの克服方法(https://www.youtube.com/watch?v=3Y4wgWvDuSE)」（2024年8月22日公開）- YouTube グッドパッチの「よはく」「美大グラフィックデザイン専攻からUIデザイナーへ｜ガクチカ｜UIデザインの醍醐味｜グッドパッチのカルチャー｜尊敬できる先輩｜理想のデザイナー像｜おすすめの一冊(https://www.youtube.com/watch?v=RGrZzAsXl9Y)」（2024年8月16日公開）本件に関するお問い合わせ

サマーインターンシップに関するお問い合わせは、コーポレートサイトのお問い合わせフォーム(https://goodpatch.com/contact)より承ります。

※お問い合わせ種別「採用についてのお問い合わせ」をご選択ください

採用、選考に関するより詳しい情報は新卒採用情報サイト(https://careers.goodpatch.com/?utm_source=PR+TIMES&utm_medium=paid_social&utm_campaign=pr_times&utm_content=pr_times_002)をご覧ください。

株式会社グッドパッチについて

グッドパッチは、「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げるデザインカンパニーです。

2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。

さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボード、SaaS型AIデザインツールなどを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。顧客体験を起点にした課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に取り組んでいます。

・株式会社グッドパッチ(https://goodpatch.com/?utm_source=PR+TIMES&utm_medium=paid_social&utm_campaign=pr_times&utm_content=pr_times_002)

・デザインパートナー事業(https://design-partnership.goodpatch.com/)

・フルリモートデザイン組織「Goodpatch Anywhere」(https://anywhere.goodpatch.com/)

・デザイナー特化型キャリア支援サービス「ReDesigner」(https://redesigner.jp/)

・デザイナーを目指す学生向け就活プラットフォーム「ReDesigner for Student」(https://student.redesigner.jp/)

・オンラインホワイトボード「Strap」(https://product.strap.app/)

・AIデザインツール「Layermate」(https://www.layermate.ai/ja)

・採用AIエージェント「HRmony AI」(https://hrmony-ai.jp/)

<グループ会社>

・株式会社スタジオディテイルズ(https://www.details.co.jp/)

・株式会社Muture(https://muture.jp/)

・株式会社ピープルアンドデザイン(https://pand.design/)

・株式会社Layermate