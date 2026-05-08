神の雫コラボレーションワイン「ジスト　グランレゼルバ」過去最高の“週間販売数”をわずか“1日”で突破！驚異の初日売上7,000本と記録的大ヒット　～シリーズ累計販売数も前年比1200％と大好評 ～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、人気ワイン漫画「神の雫」とコラボレーションしたシリーズで、記録的な大ヒットとなった「ジスト グランレゼルバ」1,272円（税込1,399円）と「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」1,090円（税込1,199円）が、2026年4月28日（火）から全国のファミリーマート酒類取扱店約15,800店にて数量限定で販売しております。

このたび「ジスト グランレゼルバ」が、発売初日に7,000本を販売（※1）し、これまでの当社ワインカテゴリーにおける過去最高の週間販売数を、わずか1日で塗り替えるという売行きを記録しております。また、本商品を含む「神の雫」コラボレーションシリーズ全12種類の累計販売数においても、前年比1200％（※2）という驚異的な伸びを記録し、大きな反響を呼んでおります。

（※1）2026年4月28日（火）の「ジスト グランレゼルバ」累計販売実績

（※2）2026年4月28日（火）の神の雫コラボレーションワイン全12種の累計販売実績

■「本物志向」と「コスパ」の両立がヒットを牽引

再登場に先駆けて2026年4月23日（木）に開催した「『神の雫』コラボレーションワイン 発表会・全種テイスティング会」でのアンケートや、発売後のSNSでは、日常的に1,000円台のワインを楽しむ層から、実際の価格に対し「思っていたより安い」「5年以上熟成のスペインワインが驚きの価格で手に入る」など、これまでのコンビニワインとは異なる圧倒的なクオリティを実感いただいております。

物価高の中で「本格的な味わい」と「気軽さ」を両立したい現代のニーズに対して、「ジスト グランレゼルバ」の5年熟成ながら1,000円台という本物志向のコスパの良さが受け入れられ、記録的な大ヒットとなっております。数量限定のため、ぜひお早めに全国のファミリーマートで、神の雫コラボレーションワインをお買い求めください。

■ソムリエ歴20年以上「田邉公一」さんからのおすすめコメント

ファミリーマートの『神の雫』コラボレーションワインは、私が「価格が安すぎる超コスパワイン」として太鼓判を押すラインアップの一つです。既に高い支持を得ている「ジスト グランレゼルバ」や「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」は、コストパフォーマンスの代名詞とも言える銘柄ですが、実はまだ知られていない隠れた名作が存在します。それが、ニュージーランド産の「コア」と「エイレーネ」です。これらは本来、より高価格帯のクラスとして扱われるべき品質を誇りますが、1,000円台という驚きの価格で販売されています。

特に「エイレーネ」は、ピノ・ノワールの世界三大産地と称される「セントラル オタゴ」のブドウから生まれた赤ワインで、日本国内でこれほど手に取りやすい価格で展開している例は他にないのでは？と思っております。

この『神の雫』コラボレーションシリーズを通じ、より多くの方にワインの真髄と、選ぶ楽しさを知っていただけることを願っています。

■商品詳細

【商品名】ジスト グランレゼルバ

【価格】1,272円（税込1,399円）

【発売地域】 全国

【内容】ラ・マンチャ地方の灼熱の太陽の下で熟したテンプラニーリョを一年半以上樽熟成させ、最低でも60カ月以上の長期熟成を経た贅沢なワイン。長期熟成による、ドライフルーツやキノコ、紅茶などの複雑な味わいに加え、熟したベリーフルーツを想わせるまろやかで豊かな果実味、心地良い渋みと酸味のバランスが特長です。

※数量限定のため店舗により取り扱いの無い場合がございます。

【商品名】ジスト レゼルバ バレルセレクテッド

【価格】1,090円（税込1,199円）

【発売地域】 全国

【内容】スペインを代表するブドウ品種 テンプラニーリョから造られた豊潤な赤ワイン。最低でも36カ月以上熟成させたワインで、そのうち12ヶ月は樽熟成。カシスやブラックベリー、スパイスやカカオの香り、まろやかで豊かな果実味、オーク樽での長期熟成による複雑性が魅力です。

※数量限定のため店舗により取り扱いの無い場合がございます。

【商品名】デスパーニュ ルージュ（赤）

【価格】1,453円（税込1,598円）

【発売地域】全国

【内容】ワイン漫画「神の雫」で有名な「シャトー・モンペラ」のデスパーニュ家が手掛けるフランスボルドー産赤ワインです。まろやかな味わいとスモーキーな香りが特長です。

【商品名】デスパーニュ ブラン（白）

【価格】1,453円（税込1,598円）

【発売地域】全国

【内容】ワイン漫画「神の雫」で有名な「シャトー・モンペラ」のデスパーニュ家が手掛けるフランスボルドー産白ワインです。すっきりとした軽やかな味わいと花と柑橘系の香りが特長です。

【商品名】ベラムール プレミアムスパークリングワイン

【価格】980円（税込1,078円）

【発売地域】全国

【内容】ぶどう品種のアイレンを主体とした、シトラスのような爽やかな香りと、6ヶ月間熟成する事によるまろやかな口当たりが特長のスパークリングワインです。

【商品名】フィオリトゥーラ

【価格】908円（税込998円）

【発売地域】全国

【内容】南国のフルーツを感じるトロピカルな香りが特長。生ハムなどのおつまみはもちろん、スイーツと合わせて飲んでもお楽しみいただけます。

【商品名】シトラン ボルドー

【価格】1,635円（税込1,798円）

【発売地域】全国

【内容】オーメドック地区の中でも最も歴史のあるクリュ・ブルジョア シャトーシトランが監修するボルドーワイン。亜樹直氏がファミリーマートのためだけに酒質を選定してリニューアル。

【商品名】シャトー・デュ・ラゴン

【価格】1,090円（税込1,199円）

【発売地域】全国

【内容】フランス産ボルドー地区の赤ワインです。バニラのような香りに加え、メルロー種主体のまろやかな酸味と果実味が特長です。

※数量限定のため店舗により取り扱いの無い場合がございます。

【商品名】コア ソーヴィニヨンブラン

【価格】1,453円（税込1,598円）

【発売地域】全国

【内容】ニュージーランド国内最大のワイン産地、マールボロで醸造した白ワインです。華やかで清涼感があるマスカットや青りんごの香りが広がり、爽やかな酸味とジューシーな果実味が調和した味わいです。さっぱりとしたシーフードなどの食べ物との相性抜群です。

※冷やしすぎずに12℃スタートで飲むのがおすすめです。

【商品名】ル・プティ・アルブージエ

【価格】980円（税込1,078円）

【発売地域】全国

【内容】フランス南西地区固有ぶどう品種「タナ」を使用した濃厚な味わいが特長です。醸造家の「アラン・ブリュモン」はフランス最高勲章「レジオン・ド・ヌール」を受章しています。

【商品名】ベルディ

【価格】800円（税込880円）

【発売地域】全国

【内容】イタリアを代表するブドウ品種で造られる爽やかなスパークリングワイン。フレッシュなレモンやライム、白い花のフローラルな香り、ジューシーな果実味と生き生きとした酸味が心地よく広がります。

【商品名】エイレーネ ピノ・ノワール

【価格】1,453円（税込1,598円）

【発売地域】全国

【内容】世界三大ピノ・ノワールの産地として名高いニュージーランドのセントラル・オタゴ産のピノ・ノワールを使ったワインです。イチゴ、ベリーなどの香りが特長的で、酸も豊富にあり、エレガントな味わいが特長の赤ワインです。

※画像はイメージです。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上



＜参考情報＞

■神の雫について

原作 亜樹直氏、作画 オキモト・シュウ氏による、ワインを題材にした漫画。『十二使徒』と呼ばれる卓越したワインの上に立つ、究極のワイン『神の雫』を探し出すストーリーが分かりやすく描かれている。日本のみならず5カ国語に翻訳され、全世界で発行部数1500万部を突破、世界的に人気の漫画となっている。米仏日共同の実写ドラマも配信され、2024年3月22日には続編漫画の単行本1巻も発売され、現在でもワイン業界への影響は計り知れない。これまでに、亜樹直氏はフランスで農事功労章シュヴァリエ、芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。そのほか受賞多数。

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html