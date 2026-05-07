メデラ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：馬場 淳一、以下 メデラ)は、母乳育児をより快適にサポートする新製品『フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器』を2026年5月7日より発売いたします。本製品の発売を機に、「ハンズフリーさく乳器といえばメデラ」というブランドポジションを確立し、ママのライフスタイルに寄り添う2つのハンズフリーでのさく乳スタイルを提案します。





軽量設計で胸への負担を軽減





■フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器で叶える、心と時間にゆとりのある毎日

母乳育児は、赤ちゃんとの大切な時間であると同時に、ママの身体と心に負担がかかることもあります。『フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器』は、そんなママの毎日を少しでも軽く、快適にするために誕生しました。片胸わずか76gという超軽量カップは、食パン1枚ほどの軽さで、モーターを別体にすることで胸への負担を軽減し、リラックスした姿勢でさく乳できます。人体工学に基づいたカップデザインと、メデラ独自の105°に開いたさく乳口が胸への圧迫を抑え、自然なフィット感を実現。最大11.8％*多く母乳をさく乳できることが実証されています。お手入れも片胸3パーツのみとシンプルで、忙しい毎日でも手軽に清潔を保てます。

*Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567.









■ハンズフリーで広がる、ママの新しいライフスタイル

ハンズフリーさく乳は、ママの時間の使い方を大きく変えます。両手が自由になることで、読書やスマートフォンの操作、リラックスタイムを楽しみながら、無理なく母乳育児を続けることができます。また、夜間や外出先でも静かに使える設計で、どんなシーンでも自分らしいスタイルでさく乳が可能です。メデラは、ママの「アクティブな時間」と「リラックスタイム」のどちらにも寄り添う2つのハンズフリースタイルを提案します。リラックスしながら過ごしたいときはカップの軽い『フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器』を、動きながら効率的に過ごしたいときはモーター内蔵チューブレスの『モーションインブラ電動さく乳器』を。ライフスタイルに合わせて選べる自由が、母乳育児をもっと心地よくします。









■メデラのテクノロジーと信頼

メデラのハンズフリーシリーズは、60年以上にわたる母乳育児の科学的研究に基づいて開発されています。ブラの中に収まるコンパクトなカップは、人体工学に基づいた曲線デザインを採用。また、赤ちゃんが母乳を飲むときの自然なリズムを再現した「2フェーズさく乳テクノロジー」を搭載。刺激フェーズで母乳の分泌を促し、さく乳フェーズで効率的に採取します。









■フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器の製品特長

●片胸わずか76gの超軽量カップ

●吸引圧9段階調整／LEDディスプレイ搭載

●1回の充電で最長2時間使用可能

●インサート3サイズ(21mm／18mm／15mm)付属

●お手入れ簡単：片胸3パーツのみ









■製品概要

製品名称 ： フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器(両胸)

希望小売価格： 24,500円(税込26,950円)

URL ： https://www.medela.com/ja-jp/breastfeeding-pumping/products/pumps/hands-free-electric/freestyle-hands-free-mini?productId=45524









■フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器 発売記念キャンペーン実施

今回の発売を記念して、Instagramでプレゼントキャンペーンを実施いたします。

Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/medela_japan/









■販売サイト

・メデラ公式オンラインショップ

https://www.medelaonline.jp/

・公式 メデラ楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/medela/

・Amazon.co.jp

Amazon限定モデルオリジナルポーチ付

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPML11YW?th=1

・赤ちゃん本舗(2026年5月8日より)

https://www.akachan.jp/









■メデラ株式会社について

メデラ株式会社は、1993年にMedela Holding AG(本社：スイス)の100％子会社として東京に設立されました。赤ちゃんとお母さまの健康、母乳育児をサポートすることを使命とし、研究に基づいた乳房に負担の少ない電動さく乳器、特殊授乳製品を含む母乳育児サポート製品を開発・展開しています。メデラの病院グレードの電動さく乳器「シンフォニー」は、たくさんの国内の病院・産院でも採用されているさく乳器です。また、ご家庭向けのさく乳器として「モーションインブラ電動さく乳器」「スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器」、「ソロハンズフリー電動さく乳器」、「メデライージー電動さく乳器」、「ハーモニー手動さく乳器」を展開しています。





所在地 ： 東京都渋谷区笹塚2-26-2

代表取締役： 馬場 淳一

URL ： https://www.medela.jp/