MDT、Sensors Converge 2026でスマートフォンのカメラOIS用超小型TMRリニアセンサー「TMR2531」と「TMR2539」を発表





新しいTMRセンサーは、年間10億ユニットのTMR生産能力により、高度なカメラオートフォーカスおよび光学式手ぶれ補正のためのMDTのポートフォリオを完成させる

カリフォルニア州サンタクララ、中国張家港市, 2026年5月7日 /PRNewswire/ --Sensors Converge 2026において、トンネル磁気抵抗効果(TMR)技術に特化した磁気センサーのトップメーカーであるマルチ・ディメンジョン・テクノロジー 株式会社（MDT）は、スマートフォンの高精度光学式手ぶれ補正(OIS)用途向けに開発した超小型TMRリニアセンサーシリーズ「TMR2531」および「TMR2539」の生産供給を発表しました。

TMR2531とTMR2539は、次世代スマートフォン・カメラの精度要求に応えるために設計され、ボイスコイルモーター（VCM）モジュールのミクロン・レベルの変位測定を可能にし、VCMドライバーICが写真やビデオの撮影中にリアルタイムでカメラのブレを正確に補正することを実現します。両モデルとも、4つの高SNR（信号対雑音比）TMR素子を備えたホイートストーン・フルブリッジ構成により、Z軸垂直磁界振幅を測定します。

TMR2531/TMR2539シリーズの主な特徴は以下の通りです。

・OISのためのミクロンレベルの位置決め精度

・TMR2531：±1000ガウスリニアレンジ

・TMR2539：拡張±1500ガウス・リニア・レンジ

・面内磁場イミュニティ：干渉を受けやすいVCM環境での安定した動作のための±3000ガウスでのシールド能力

・広い電源電圧：1.0V～5.5V

・超小型DFN4Lパッケージ：0.8×0.5×0.25mm（スペース制限のあるVCM設計用）

潜望鏡スタイルの望遠レンズの台頭により、プリズムの位置決めを広い可動範囲で制御するために、OISの精度がミクロン単位まで要求されるようになりました。MDTのTMRセンサー技術は、優れたSNR、広いリニア測定範囲、磁気干渉に対する強固な耐性を実現し、フラッグシップスマートフォンの高度なカメラオートフォーカス（AF）およびOISソリューションの強力なアップグレードを可能にします。

TMR2531とTMR2539は、MDTのAF TMRセンサー・シリーズTMR4101とTMR301Xに加わり、ミクロン精度のスマートフォン用AFとOISのための完全なTMRベースのソリューション・スイートを形成します。これらのセンサーの設計、製造、パッケージング、テストは、中国蘇州の張家港市にあるMDTの垂直統合型TMRセンサー工場で行われており、数十億ユニットの年間生産能力をサポートすることで、世界のコンシューマー・エレクトロニクス市場の大量需要に対応しています。

Sensors Converge 2026では、MDTのライナーセンサーと角度TMRセンサーを採用した最新のゲーミングコントローラーやゲーミングキーボードに加え、先日発表されたピコテスラ級微弱磁場検出器「TMR8105」、1.6MHz広帯域TMR電流プローブ「HF2905」、そしてヒューマノイドロボット向けTMRロータリーエンコーダソリューションも展示しています。

MDTについて

マルチ・ディメンジョン・テクノロジーは2010年に中国江蘇省張家港市で設立され、中国の深圳、成都、寧波、シンガポール、東京（日本）、米国カリフォルニア州サンノゼに支社があります。MDTは、独自の知的財産ポートフォリオを開発し、自社で所有する最先端のTMR製造設備により、最も要求の厳しいアプリケーションのニーズを満たす、高性能で低コストのTMR磁気センサーの大量生産をサポートしています。MDTは、磁気センサー技術とエンジニアリング・サービスのエリート専門家とベテランで構成される中核的なマネジメントチームに率いられ、顧客のために付加価値を創造し、顧客の成功を確保することに全力を尽くしています。MDTについての詳細はhttp://www.multidimensiontech.comをご覧ください。

メディア連絡先

MDT営業部sales@dowayusa.com、sales@dowaytech.com

Tel: +1-650-275-2318 (米国)、+86-189-3612-1156 (中国)

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/565378/5954569/MDT_v1_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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