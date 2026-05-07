「ひとり情シス退職」で止まらないIT運用へ ― 引き継ぎ資料ゼロ・最短3営業日で対応する『IT担当の退職・引き継ぎサポート』を提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348522/images/bodyimage1】
■ 背景：中小企業を直撃する「ひとり情シス退職」リスク
IT人材不足が深刻化する中、中小企業の多くは社内IT業務を1～数名の担当者に依存する「ひとり情シス」体制で運営されています。そうした企業
では、担当者の退職・休職が発生した瞬間に、
- サーバー、ネットワーク、SaaS契約、ライセンス管理がブラックボックス化する
- 管理者パスワードや各種アカウント情報が不明になる
- 退職者アカウントの無効化やアクセス権限棚卸しが滞り、情報漏洩リスクが高まる
- 後任のIT人材採用に3～6ヶ月かかり、その間のIT運用が停止する
といった深刻な事態に陥ります。引き継ぎ期間が短い、ドキュメントが整備されていない、そもそも担当者がすでに退職済みといったケースも多く、経営者・総務部門が大きな負担を抱える状況が広がっています。
本サービスは、こうした「IT担当者の退職」というクリティカルな局面に特化し、引き継ぎ資料がない状態からでもIT運用を止めないことを目的としています。
■ サービスの特徴
1. 引き継ぎ資料がなくても対応可能
IT環境をゼロから調査・可視化するノウハウを保有。ドキュメントが一切なくても、サーバー・ネットワーク・SaaS・ライセンス・アカウントを洗い出し、運用可能な状態に整えます。管理者パスワードが不明な場合も、各サービスのリカバリー手順を通じて対応します。
2. 最短3営業日で初動対応
緊急度の高いケースには最短3営業日で対応開始。管理者アカウントの確保とセキュリティリスクの即時排除を最優先で行い、その後IT環境の棚卸しに進みます。
3. 退職予定者との引き継ぎ面談を代行
ITの専門知識を持つスタッフが退職予定者への引き継ぎ面談を代行。社内では聞き出せない技術的情報も効率的かつ漏れなく収集します。
4. チーム体制で「再発」を防止
専任担当＋チームバックアップ体制により、特定の個人に依存しない運用を実現。「一人辞めたらIT運用が止まる」状態を二度と発生させません。
5. Microsoft 365 / Google Workspaceの専門チーム
クラウド基盤の管理運用に精通した専門チームが、テナント管理からセキュリティ設定、退職者処理までスムーズに対応します。
6. そのまま月額運用へ移行可能
引き継ぎサポート完了後、情シス365の月額プランへシームレスに移行可能。一貫した体制で継続的にIT環境をサポートします。
■ 対応シーン
| 状況 | 対応内容 |
|---|---|
| 退職まで時間がない | 限られた期間で優先度の高い情報から効率的に引き継ぎ |
| すでに退職済み | システムの洗い出しから安定運用までゼロから構築 |
| 退職を検討中の社員がいる | 段階的にアウトソーシングへ移行 |
| 属人化リスクを解消したい | ドキュメント整備とナレッジ共有で予防的に体制構築 |
■ サポートフロー（5ステップ）
1. 緊急ヒアリング・初動対応（最短3営業日で開始）
2. IT環境の棚卸し・可視化（1～2週間）
3. セキュリティ対策・退職者処理（1週間）
4. 運用体制の構築・安定化（2～4週間で安定稼働）
5. 継続運用・改善（月次レポート／継続サポート）
■ 料金プラン（税別）
■ 背景：中小企業を直撃する「ひとり情シス退職」リスク
IT人材不足が深刻化する中、中小企業の多くは社内IT業務を1～数名の担当者に依存する「ひとり情シス」体制で運営されています。そうした企業
では、担当者の退職・休職が発生した瞬間に、
- サーバー、ネットワーク、SaaS契約、ライセンス管理がブラックボックス化する
- 管理者パスワードや各種アカウント情報が不明になる
- 退職者アカウントの無効化やアクセス権限棚卸しが滞り、情報漏洩リスクが高まる
- 後任のIT人材採用に3～6ヶ月かかり、その間のIT運用が停止する
といった深刻な事態に陥ります。引き継ぎ期間が短い、ドキュメントが整備されていない、そもそも担当者がすでに退職済みといったケースも多く、経営者・総務部門が大きな負担を抱える状況が広がっています。
本サービスは、こうした「IT担当者の退職」というクリティカルな局面に特化し、引き継ぎ資料がない状態からでもIT運用を止めないことを目的としています。
■ サービスの特徴
1. 引き継ぎ資料がなくても対応可能
IT環境をゼロから調査・可視化するノウハウを保有。ドキュメントが一切なくても、サーバー・ネットワーク・SaaS・ライセンス・アカウントを洗い出し、運用可能な状態に整えます。管理者パスワードが不明な場合も、各サービスのリカバリー手順を通じて対応します。
2. 最短3営業日で初動対応
緊急度の高いケースには最短3営業日で対応開始。管理者アカウントの確保とセキュリティリスクの即時排除を最優先で行い、その後IT環境の棚卸しに進みます。
3. 退職予定者との引き継ぎ面談を代行
ITの専門知識を持つスタッフが退職予定者への引き継ぎ面談を代行。社内では聞き出せない技術的情報も効率的かつ漏れなく収集します。
4. チーム体制で「再発」を防止
専任担当＋チームバックアップ体制により、特定の個人に依存しない運用を実現。「一人辞めたらIT運用が止まる」状態を二度と発生させません。
5. Microsoft 365 / Google Workspaceの専門チーム
クラウド基盤の管理運用に精通した専門チームが、テナント管理からセキュリティ設定、退職者処理までスムーズに対応します。
6. そのまま月額運用へ移行可能
引き継ぎサポート完了後、情シス365の月額プランへシームレスに移行可能。一貫した体制で継続的にIT環境をサポートします。
■ 対応シーン
| 状況 | 対応内容 |
|---|---|
| 退職まで時間がない | 限られた期間で優先度の高い情報から効率的に引き継ぎ |
| すでに退職済み | システムの洗い出しから安定運用までゼロから構築 |
| 退職を検討中の社員がいる | 段階的にアウトソーシングへ移行 |
| 属人化リスクを解消したい | ドキュメント整備とナレッジ共有で予防的に体制構築 |
■ サポートフロー（5ステップ）
1. 緊急ヒアリング・初動対応（最短3営業日で開始）
2. IT環境の棚卸し・可視化（1～2週間）
3. セキュリティ対策・退職者処理（1週間）
4. 運用体制の構築・安定化（2～4週間で安定稼働）
5. 継続運用・改善（月次レポート／継続サポート）
■ 料金プラン（税別）