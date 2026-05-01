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OpenLens(https://openlens.com)は本日、マーケティングエージェンシー専用に設計されたAI可視性プラットフォーム（LLMO・AIO対策ツール）の提供を開始した。すでに35社以上のエージェンシーが、歯科、法律、医療、B2B SaaS、金融サービス、専門サービスなど多様な業種にわたる数百のブランド顧客のAI可視性管理にOpenLensを活用している。

AI検索時代のエージェンシーが直面する測定不可能な変化

サービス提供は、エージェンシーが既存ツールでは測定できないディスカバリー（情報発見）の構造変化に直面しているタイミングで開始される。ChatGPTは現在、週間アクティブユーザー9億人に達している。Google AI Overviewsは月間20億人のユーザーにリーチしている。Pew Researchの調査によれば、Googleの検索結果にAI要約が表示された場合、オーガニッククリック率は61%減少する。SparkToroおよびDatosのデータでは、2024年から2025年にかけてユーザー1人あたりのGoogleデスクトップ検索が前年比で約20%減少しており、これはGoogle創業以来初の持続的な減少である。Apple上級副社長のEddy Cue氏は2025年5月の証言において、Safariの検索ボリュームが22年ぶりに初めて減少したことを明らかにした。

AI可視性ツール市場の急拡大と既存ツールの限界

この変化を受け、AI可視性（LLMO/AIO対策）ツール市場は急速に拡大した。現在、約24のツールがAI可視性モニタリング分野で競合しているが、その大半は月額60,000円～450,000円（＄400～＄3,000）の料金を請求しながらも、エージェンシー規模のワークフローや、エージェンシーが実際に施策に活かせるソース単位のデータを提供できていない。市場の主要ツールは、SEO企業が既存の順位モニタリング製品にAIトラッキング機能を後付けする形で開発されたものが大半である。OpenLensはこれと正反対のアプローチを取っており、キーワードの観点ではなくモデルの観点から構築され、MarTech業界の経験者ではなくAI研究者によって設計されている。

OpenLensの主要機能

OpenLensは、ChatGPT、Google AI、Perplexity、DeepSeekにおいて数百件のブランド関連プロンプトを実行し、エージェンシーに以下を提供する。

競合比較分析 エージェンシーは、各AIプラットフォームにおいて自社クライアントが競合と比較してどのように表示されているかを、クエリ別、属性別、ソース別に確認できる。単なる可視性スコアではなく、どの具体的なクエリで競合が優位に立っているか、またその理由が明らかになる。

ソース単位の精緻な分析 OpenLensは、AIモデルがブランドに言及する際に引用する具体的なURL、記事、スレッドを表示する。トップレベルドメインのみではない。「やるべき仕事がある」と「月曜日に修正すべき具体的な3ページが分かっている」の違いである。

大規模なカスタムプロンプト実行 エージェンシーは、単一のワークフローで多数のクライアントに対し、ロケーション固有またはカテゴリ固有の数百のクエリを実行できる。デモ用に設計された作業単位ではなく、エージェンシーが実際に行う作業単位である。

履歴トラッキング 4つのAIプラットフォーム全体での可視性の推移を時系列で追跡し、エージェンシーが施策の効果をクライアントに数値で示せるようにする。

料金体系

OpenLensは無料で利用を開始できる。多数のクライアントを同時に管理するエージェンシー向けに設計されたプレミアムプランは、2026年5月にリリース予定である。

共同創業者について

OpenLensの共同創業者であるCameron WitkowskiとAman Bhargavaは、いずれもAI研究者であり、言語モデルの挙動、プロンプティング制御理論（prompting control theory）、プロンプトベイキング（prompt baking）に関する学術論文を発表している。チームの背景がSEOやMarTech業界ではなくAI研究にあることが、OpenLensのアプローチを規定している――AI可視性をキーワード側からではなくモデル側から測定するという発想である。

OpenLensについて

OpenLensは、マーケティングエージェンシーのために構築されたAI可視性プラットフォームである。ChatGPT、Google AI、Perplexity、DeepSeekが数千のプロンプトを通じてブランドをどのように記述・推奨しているかを追跡し、2026年の検索環境を再定義する4つの主要AIプラットフォームにおける競合インテリジェンス、ソース単位データ、時系列トレンドをエージェンシーに提供する。2026年4月時点で35社以上のエージェンシーがOpenLensを使用している。詳細はopenlens.com(https://openlens.com)を参照。