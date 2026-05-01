「コカ・コーラ社自販機が対象！朝夕のICOCAアプリ決済でWESTERポイント（基本）が3倍キャンペーン」を開催いたします
西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂昇治、以下「JR西日本」）は、「コカ・コーラ社自販機×ICOCA 朝夕ポイント3倍キャンペーン」を開催します。
本キャンペーンでは、対象期間中の朝（6時～10時）と夕方（15時～19時）にコカ・コーラ社自販機にてICOCAアプリ決済された方に、通常ひと月のコカ・コーラ社自販機のご利用金額合計に対して200円（税込）毎に1ポイントがたまるところ、3倍の3ポイントがたまります。（エントリー不要）
朝の通勤・通学前、帰宅途中の一息。いつものコカ・コーラ社自販機でICOCAアプリ決済するだけでポイントが通常の3倍たまります。いつもの飲み物にちょっとした嬉しさをプラス。そんな“いつもの支払い”が、ピッとするだけでおトクに。
「ICOCA」一つで、毎日がもっとベンリに、もっと楽しく、もっとおトクに動き出す。
そんな新しい毎日の過ごし方 ――「イコ活（※1）」を、この機会に始めてみませんか？
※1 普段のお買い物やキャンペーンでICOCAをご利用いただくことで、毎日をもっとベンリに、
もっとおトクにする取り組みの総称です。
▶イコ活の詳細は、専用WEBページをご確認ください。
https://www.jr-odekake.net/icoca/icocatsu/
１）実施期間
2026年5月1日（金）～2026年10月31日（土）
２）特典
WESTERポイント（基本）
１. 通常分
コカ・コーラ社自販機での１か月間のご利用額に応じて200円（税込）につき1ポイント付与
２. キャンペーン分
実施期間中の対象時間帯にICOCAアプリで決済したご利用分については通常分に加えて、200円（税込）につき2ポイント付与
３）対象時間
キャンペーン期間中の6時～10時、15時～19時
４）ポイント付与時期
１. 通常分
ご利用月翌月上旬
２. キャンペーン分
ご利用月翌月下旬
５）ご留意事項- 本キャンペーンのエントリーは不要です。
- ICOCAアプリによる決済が対象となり、WESTER会員登録をしていない（ウォレットアプリのみをご利用で、一度もICOCAアプリにログインしていない）Apple PayのICOCAやカードタイプのICOCAでの決済は対象外です。
- 対象の自販機は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県に設置されているコカ・コーラ社自販機です。（一部対象外の自販機がございます）
- 本キャンペーンに関する詳細は、キャンペーンページをご確認ください。
https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027043001
★ICOCAアプリのダウンロード
【iOS】 【Android】
※「ICOCA」「モバイルICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※ Apple、Apple Payは、Apple Inc.の登録商標です。
※ Google 、Androidは、Google LLCの商標です。
※ 記載の内容はすべて現時点での情報であり、変更となる可能性があります。
【FAQ】コカ・コーラ社自販機×ICOCA 朝夕ポイント3倍キャンペーン
Q.キャンペーンを実施する目的は？
通勤・通学前や帰宅途中といった、日常利用が発生する時間帯を通じて、「いつもの支払いがもっとおトクになる」という体験価値を提供することで、ICOCAアプリ決済の定着と日常利用での更なるICOCA利用促進を目指しています。
Q.エントリーは必要か？
エントリーは不要です。条件を満たしたお支払いは自動的にキャンペーン対象となります。
Q.どの自動販売機が対象か？
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県に設置されているコカ・コーラ社自販機です。
（一部対象外の自販機がございます）
Q.どの支払方法が対象か？
ICOCAアプリによる決済が対象です。WESTER会員登録をしていない（ウォレットアプリのみをご利用で、一度もICOCAアプリにログインしていない）Apple PayのICOCAやカードタイプのICOCAでの決済は対象外です。
Q.ポイント3倍とはどういう意味ですか？
通常、コカ・コーラ社自販機のご利用金額合計200円（税込）につき1ポイント付与される
ところ、キャンペーン期間中の対象時間帯のご利用分については、合計3ポイント付与されます。
Q.購入金額の全額が3倍になるのか？
ポイント付与はコカ・コーラ社自販機での「1か月分のご利用金額を合算」した上で実施いたします。
Q.対象時間は何時から何時ですか？
朝：6時～10時 夕方：15時～19時の決済が対象です。
Q.ポイントによる利用は対象になるのか？
ポイントによる利用は対象外です。
また、お支払額の一部をポイントで充当した場合、ポイントでの利用分を除いた利用額が、
還元対象となります。
Q.キャンペーン期間はいつまでですか？
2026年5月1日(金)から2026年10月31日までです。
Q.ポイントはいつ付与されますか？
通常分：ご利用月翌月の上旬頃
キャンペーン分：ご利用月の翌月下旬頃を予定しております。
Q.付与されたポイントの確認方法は？
WESTER会員の方(WESTER会員登録をしたモバイルICOCA/Apple PayのICOCAをご利用の方)は、
WESTER会員サポートページでご確認いただけます。
詳細は下記ページをご確認ください。
https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/history.html
Q.飲料の種類による制限はあるか？
飲料の種類による制限はございません。コカ・コーラ社自販機でのご購入が条件です。
以上