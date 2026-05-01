「コカ・コーラ社自販機が対象！朝夕のICOCAアプリ決済でWESTERポイント（基本）が3倍キャンペーン」を開催いたします

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂昇治、以下「JR西日本」）は、「コカ・コーラ社自販機×ICOCA 朝夕ポイント3倍キャンペーン」を開催します。

本キャンペーンでは、対象期間中の朝（6時～10時）と夕方（15時～19時）にコカ・コーラ社自販機にてICOCAアプリ決済された方に、通常ひと月のコカ・コーラ社自販機のご利用金額合計に対して200円（税込）毎に1ポイントがたまるところ、3倍の3ポイントがたまります。（エントリー不要）

朝の通勤・通学前、帰宅途中の一息。いつものコカ・コーラ社自販機でICOCAアプリ決済するだけでポイントが通常の3倍たまります。いつもの飲み物にちょっとした嬉しさをプラス。そんな“いつもの支払い”が、ピッとするだけでおトクに。

「ICOCA」一つで、毎日がもっとベンリに、もっと楽しく、もっとおトクに動き出す。

そんな新しい毎日の過ごし方 ――「イコ活（※1）」を、この機会に始めてみませんか？

※1 普段のお買い物やキャンペーンでICOCAをご利用いただくことで、毎日をもっとベンリに、

もっとおトクにする取り組みの総称です。

▶イコ活の詳細は、専用WEBページをご確認ください。

https://www.jr-odekake.net/icoca/icocatsu/

１）実施期間

2026年5月1日（金）～2026年10月31日（土）

２）特典

WESTERポイント（基本）

１. 通常分

コカ・コーラ社自販機での１か月間のご利用額に応じて200円（税込）につき1ポイント付与

２. キャンペーン分

実施期間中の対象時間帯にICOCAアプリで決済したご利用分については通常分に加えて、200円（税込）につき2ポイント付与

３）対象時間

キャンペーン期間中の6時～10時、15時～19時

４）ポイント付与時期

１. 通常分

ご利用月翌月上旬

２. キャンペーン分

ご利用月翌月下旬

５）ご留意事項

- 本キャンペーンのエントリーは不要です。- ICOCAアプリによる決済が対象となり、WESTER会員登録をしていない（ウォレットアプリのみをご利用で、一度もICOCAアプリにログインしていない）Apple PayのICOCAやカードタイプのICOCAでの決済は対象外です。- 対象の自販機は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県に設置されているコカ・コーラ社自販機です。（一部対象外の自販機がございます）- 本キャンペーンに関する詳細は、キャンペーンページをご確認ください。https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027043001

★ICOCAアプリのダウンロード

【iOS】 【Android】

※「ICOCA」「モバイルICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※ Apple、Apple Payは、Apple Inc.の登録商標です。

※ Google 、Androidは、Google LLCの商標です。

※ 記載の内容はすべて現時点での情報であり、変更となる可能性があります。

【FAQ】コカ・コーラ社自販機×ICOCA 朝夕ポイント3倍キャンペーン

Q.キャンペーンを実施する目的は？

通勤・通学前や帰宅途中といった、日常利用が発生する時間帯を通じて、「いつもの支払いがもっとおトクになる」という体験価値を提供することで、ICOCAアプリ決済の定着と日常利用での更なるICOCA利用促進を目指しています。

Q.エントリーは必要か？

エントリーは不要です。条件を満たしたお支払いは自動的にキャンペーン対象となります。

Q.どの自動販売機が対象か？

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県に設置されているコカ・コーラ社自販機です。

（一部対象外の自販機がございます）

Q.どの支払方法が対象か？

ICOCAアプリによる決済が対象です。WESTER会員登録をしていない（ウォレットアプリのみをご利用で、一度もICOCAアプリにログインしていない）Apple PayのICOCAやカードタイプのICOCAでの決済は対象外です。

Q.ポイント3倍とはどういう意味ですか？

通常、コカ・コーラ社自販機のご利用金額合計200円（税込）につき1ポイント付与される

ところ、キャンペーン期間中の対象時間帯のご利用分については、合計3ポイント付与されます。

Q.購入金額の全額が3倍になるのか？

ポイント付与はコカ・コーラ社自販機での「1か月分のご利用金額を合算」した上で実施いたします。

Q.対象時間は何時から何時ですか？

朝：6時～10時 夕方：15時～19時の決済が対象です。

Q.ポイントによる利用は対象になるのか？

ポイントによる利用は対象外です。

また、お支払額の一部をポイントで充当した場合、ポイントでの利用分を除いた利用額が、

還元対象となります。

Q.キャンペーン期間はいつまでですか？

2026年5月1日(金)から2026年10月31日までです。

Q.ポイントはいつ付与されますか？

通常分：ご利用月翌月の上旬頃

キャンペーン分：ご利用月の翌月下旬頃を予定しております。

Q.付与されたポイントの確認方法は？

WESTER会員の方(WESTER会員登録をしたモバイルICOCA/Apple PayのICOCAをご利用の方)は、

WESTER会員サポートページでご確認いただけます。

詳細は下記ページをご確認ください。

https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/history.html

Q.飲料の種類による制限はあるか？

飲料の種類による制限はございません。コカ・コーラ社自販機でのご購入が条件です。

以上