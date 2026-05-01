「PERSONA SUPER LIVE 2015 ～in 日本武道館 -NIGHT OF THE PHANTOM-」5月3日（日）19:00より無料公開！

株式会社セガ

『ペルソナ』シリーズ30周年を記念し、毎月およそ30日前後にさまざまなオンライン施策をお届けする「月末お楽しみ企画」を実施しています。第4弾となる今回は、『ペルソナ』シリーズの過去ライブ3公演を順次無料公開中です。本企画の配信にあわせて、『ペルソナ』シリーズのライブグッズが当たる感想投稿キャンペーンも実施中ですので、ぜひご参加ください。

●『ペルソナ』シリーズ過去ライブ無料公開 第2弾「PERSONA SUPER LIVE 2015」5月3日（日）19:00公開！

ATLUS GAME MUSICのYouTubeチャンネル（ https://www.youtube.com/@atlusgamemusic ）にて、5月3日（日）19時より以下の公演をプレミア公開いたします。

・「PERSONA SUPER LIVE 2015 ～in 日本武道館 -NIGHT OF THE PHANTOM-」

視聴はこちら：

https://youtu.be/04jhvSH6YSo?si=-4bw7wLL8o41rvJa(https://youtu.be/04jhvSH6YSo?si=-4bw7wLL8o41rvJa)

アーカイブ期間の制限はございませんので、当時のライブの熱気をチャットしながらリアルタイムで楽しむもよし、休日にまとめて視聴するもよし。

この機会に、ぜひライブでも『ペルソナ』をお楽しみください。

●『ペルソナ』シリーズの過去ライブ3公演を順次無料公開中！

【公開スケジュール】

・公開中

「PERSONA MUSIC FES 2013 ～in 日本武道館～」

視聴URL: https://youtu.be/2LsyErGU4Mo?si=KmVQ-KQcWX3nKZkX

・5月3日（日）19:00～

「PERSONA SUPER LIVE 2015 ～in 日本武道館 -NIGHT OF THE PHANTOM-」

視聴URL: https://www.youtube.com/watch?v=04jhvSH6YSo&t=2s(https://www.youtube.com/watch?v=04jhvSH6YSo&t=2s)

・後日、日時および視聴URL公開

「PERSONA SUPER LIVE P-SOUND BOMB!!!! 2017 ～港の犯行を目撃せよ！～」

●7名様に『ペルソナ』シリーズのライブグッズが当たる！「ペルソナライブ」公開記念キャンペーン開催中！

「ペルソナライブ」3公演の公開に合わせて、X(旧Twitter)にて、『ペルソナ』シリーズのライブグッズが合計7名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中です。

ぜひ「ペルソナライブ」をご覧のうえ、ご参加ください。

＜参加方法＞

（１）Xにてモルガナ_ペルソナ広報（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）＆

ATLUS GAME MUSIC (＠ATLUS_Gamemusic(https://x.com/ATLUS_Gamemusic))をフォロー

（２）#ペルソナライブ を付けてXで投稿

ライブの感想やお好きな公演、当時の思い出など、自由にご投稿ください。

＜開催期間＞

5月20日（水）23:59まで

＜賞品＞

★『ペルソナ』シリーズライブグッズ（計7名様）

・P-SOUND BOMB!!!! 2017 入場特典 シャドウお面(1名様)

・P-SOUND BOMB!!!! 2017 グッズチケット付き特典

モルガナフェイクベルチャーム付きレザーブレスレット（3名様）

・PERSONA SUPER LIVE 2015 ネックストラップ（3名様）

※賞品はお選びいただけません。

＜注意事項＞

※投稿にあたりましては、X(旧Twitter)の利用規約を遵守した上で投稿してください。

※非公開のアカウントは抽選の対象外となります。

※ポスト内容は公式にて紹介、お取り上げさせていただく可能性がございます。

※当選のご連絡は(@p_kouhou)からDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡させていただきます。

Xの設定からDMの受信設定をお願いします。

※DM(ダイレクトメッセージ)の受信は、[設定とサポート/設定とプライバシー/プライバシーと安全/ダイレクトメッセージ]から設定できます。詳細はXヘルプセンターをご参照ください。

※賞品の発送は国内のみに限ります。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。