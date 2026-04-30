主演・大友花恋×共演・船津稜雅（超特急）×桜井玲香　木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』第6話場面写真・あらすじ・PR動画解禁！！5月7日（木）21:25～21:54放送

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、大友花恋が主演を務める木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の第6話を、2026年5月7日（木） 21:25～21:54に放送いたします。

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友花恋）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディです。

この度、ドラマ第6話の場面写真・あらすじ・PR動画を解禁いたしました！パワハラ疑惑で大ピンチの琴音。そんな中、紗綾の重大ミスが発覚し孤立してしまう...一方、なず奈に恋の矢印が集中！ついに、彼女があざかわ女子の本領を発揮する！？

気になる第6話をぜひご覧ください！

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

■第６話場面写真・あらすじ・PR動画

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

【第6話 あらすじ】

「あざとかわいい」、それは時に憧れを抱かれ、時に強烈な嫉妬の対象となる。

木之本紗綾（蒼井陽奈）へのパワハラを疑われ、落ち込む松嶋琴音（大友花恋）。居酒屋で佐原なず奈（桜井玲香）に相談していると、偶然、瀬口義宣（長万部純）と田中理人（八神慶仁郎）に遭遇する。

なず奈に向けられる瀬口と田中の熱い視線に、琴音は二人の恋の矢印を確信する。そんな中、社内で紗綾による重大なミスが発覚。これまでチヤホヤしていた社員たちからも厳しい目を向けられ孤立する紗綾に、琴音は自ら救いの手を差し伸べる。心待ちにしていた清水将貴（船津稜雅）との食事もキャンセルしてフォローに回る琴音やなず奈に、紗綾も心を開き始める。

ようやく平和が訪れたかと思った矢先…ついに、なず奈があざかわ女子としての本領を発揮し始めて――！？

【第6話 PR動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1P0B5Kw7Ydo ]

https://youtu.be/1P0B5Kw7Ydo(https://youtu.be/1P0B5Kw7Ydo)

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】あざとかわいいワタシが優勝

【放送日時】TOKYO MX 毎週木曜21:25～21:54 （TOKYO MX1）

群馬テレビ 毎週木曜23:00～23:30

福岡放送 毎週土曜25:00～25:30

テレビ岩手 毎週日曜25:25～25:55

静岡放送 毎週月曜25:35～26:05

とちぎテレビ 毎週火曜23:30～24:00

【出演】大友花恋 船津稜雅（超特急）・桜井玲香

【オープニング主題歌】AislE『EYES ON ME』（asistobe／B ZONE）

【エンディング主題歌】yosugala『バニバニラ』（TOY’S FACTORY）

【原作】網戸スズ『あざとかわいいワタシが優勝』（DPNブックス）

【脚本】村田こけし

【監督】瀬野尾一、松嵜由衣、大黒友也、祖父江来夢

【制作プロダクション】トータルメディアコミュニケーション

【製作・著作】TOKYO MX

【配信】TVerにて無料見逃し配信、FODにて見放題配信

【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/azakawa-yusho/

【公式SNS】▼X（@mx_dramania2）

https://x.com/mx_dramania2

▼Instagram（@mx_dramania）

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▼TikTok（@mx_dramania）

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【公式ハッシュタグ】#あざかわ優勝