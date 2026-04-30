話題のオンラインボイトレ教室「Voice Camp」、歌に特化したボーカルレッスンを新たにリリース
株式会社モノクロマーケティングは、オンライン声優スクール「Voice Camp（ボイスキャンプ）」において、新たに歌・ボーカルコースを正式リリースしたことをお知らせいたします。本コースにより、従来の声優・ナレーション・話し方に加え、「歌」という表現領域まで拡張し、より実践的かつ総合的に“声”を学べる教育環境を提供いたします。
■ 背景｜“声”のスキルは「話す」だけでなく「歌う」時代へ
近年、YouTubeやTikTok、ライブ配信アプリの普及により、「声」を使った自己表現の形は大きく広がっています。
・VTuberや配信者として活動する
・SNSで歌を発信する
・副業としてナレーションや音声コンテンツ制作を行う
こうした動きの中で、単なる発声や話し方だけでなく、“歌えること”そのものが強い武器になるケースが増えています。 実際にVoice Campの受講生からも、
・歌も一緒に学びたい
・ボイトレだけではなく、実践的に歌えるようになりたい
・声優活動と歌を両立したい
・配信で通用する歌唱力を身につけたい
といった声が数多く寄せられていました。しかし、従来のボーカルスクールは「通学型」が主流であり、また初心者にとってはハードルが高いケースも多く存在します。そこでVoice Campでは、これまで培ってきたオンライン教育のノウハウを活かし、誰でも自宅から始められる歌・ボーカルコースの開発に至りました。
■ 歌・ボーカルコースの特徴
本コースは、「歌が上手くなりたい」という初心者から、「活動に活かしたい」という実践志向の方まで対応するオンライン完結型のボーカルトレーニングです。
1. 完全オンラインで受講可能
スマートフォンやパソコンがあれば、自宅から受講可能。
通学不要のため、地方在住の方や忙しい社会人でも無理なく継続できます。
2. マンツーマンレッスンで個別最適化
受講生一人ひとりの課題（音程・声量・リズム・表現）に合わせて、講師がカリキュラムを設計。
・音程が安定しない
・高音が出ない
・声が細い／通らない
・感情表現が苦手
といった悩みに対し、ピンポイントで改善を行います。
3. 基礎～応用まで体系的に学べる
レッスンでは以下のような内容を段階的に習得できます。
・発声トレーニング（腹式呼吸・声量）
・音程・ピッチの安定化
・リズム感の強化
・表現力・感情の乗せ方
・楽曲に応じた歌い分け
単なる「歌う練習」ではなく、再現性のあるスキルとして習得できる設計になっています。
4. 「声の総合力」を高める独自ポジション
Voice Campでは、声優・ナレーション・話し方など複数のコースを提供しており、歌・ボーカルコースと組み合わせることで、
・演技 × 歌
・ナレーション × 表現力
・話し方 × 声の魅力
といった、**“声を軸にした総合的なスキルアップ”**が可能になります。
■ こんな方におすすめ
本コースは、以下のようなニーズを持つ方に適しています。
・歌を基礎からしっかり学びたい
・カラオケで上手く歌えるようになりたい
・SNSや配信で歌を活かしたい
・VTuberや声優活動に歌を取り入れたい
・オンラインでボイトレを受けたい
・趣味として歌を楽しみたい
初心者の方でも安心してスタートできる設計となっています。
■ Voice Campについて
Voice Campは、「声を学ぶすべての人のためのオンラインスクール」として展開されています。
従来の声優養成所やスクールにありがちな、
・高額な初期費用
・通学の負担
・選抜制によるハードル
といった課題を解消し、誰でも始めやすく、続けやすい環境を提供しています。
主な特徴：
・完全オンライン対応
・プロ講師によるマンツーマンレッスン
・月額制で始めやすい料金設計
・未経験者からプロ志向まで対応
これまで多くの受講生が、声優・ナレーション・配信・ビジネスシーンなど、さまざまな分野でスキルを活用しています。
■ 今後の展望
Voice Campでは、今回の歌・ボーカルコースのリリースを通じて、「声の教育市場」におけるポジションをさらに強化していきます。
今後は、
・宅録（ホームレコーディング）分野の強化
・副業・キャリア支援の拡充
・配信・コンテンツ制作との連携
などを進め、「声を活かして収入やキャリアにつなげる」環境の構築を目指します。
単なるスキル習得にとどまらず、“声で人生の選択肢を広げる”サービスとして進化を続けてまいります。
【お問い合せ】
メールアドレス：info@voicecamp.jp
公式サイト：https://voicecamp.jp/
会社概要
会社名 ：株式会社モノクロマーケティング
所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区台町11-30台ビル37
設立 ：2025年1月
メールアドレス：info@monochro-marketing.co.jp
公式サイト ：https://monochro-marketing.co.jp/