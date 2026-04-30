話題のオンラインボイトレ教室「Voice Camp」、歌に特化したボーカルレッスンを新たにリリース

株式会社モノクロマーケティング

株式会社モノクロマーケティングは、オンライン声優スクール「Voice Camp（ボイスキャンプ）」において、新たに歌・ボーカルコースを正式リリースしたことをお知らせいたします。本コースにより、従来の声優・ナレーション・話し方に加え、「歌」という表現領域まで拡張し、より実践的かつ総合的に“声”を学べる教育環境を提供いたします。

■ 背景｜“声”のスキルは「話す」だけでなく「歌う」時代へ

近年、YouTubeやTikTok、ライブ配信アプリの普及により、「声」を使った自己表現の形は大きく広がっています。

・VTuberや配信者として活動する

・SNSで歌を発信する

・副業としてナレーションや音声コンテンツ制作を行う

こうした動きの中で、単なる発声や話し方だけでなく、“歌えること”そのものが強い武器になるケースが増えています。 実際にVoice Campの受講生からも、

・歌も一緒に学びたい

・ボイトレだけではなく、実践的に歌えるようになりたい

・声優活動と歌を両立したい

・配信で通用する歌唱力を身につけたい

といった声が数多く寄せられていました。しかし、従来のボーカルスクールは「通学型」が主流であり、また初心者にとってはハードルが高いケースも多く存在します。そこでVoice Campでは、これまで培ってきたオンライン教育のノウハウを活かし、誰でも自宅から始められる歌・ボーカルコースの開発に至りました。

■ 歌・ボーカルコースの特徴

本コースは、「歌が上手くなりたい」という初心者から、「活動に活かしたい」という実践志向の方まで対応するオンライン完結型のボーカルトレーニングです。

1. 完全オンラインで受講可能

スマートフォンやパソコンがあれば、自宅から受講可能。

通学不要のため、地方在住の方や忙しい社会人でも無理なく継続できます。

2. マンツーマンレッスンで個別最適化

受講生一人ひとりの課題（音程・声量・リズム・表現）に合わせて、講師がカリキュラムを設計。

・音程が安定しない

・高音が出ない

・声が細い／通らない

・感情表現が苦手

といった悩みに対し、ピンポイントで改善を行います。

3. 基礎～応用まで体系的に学べる

レッスンでは以下のような内容を段階的に習得できます。

・発声トレーニング（腹式呼吸・声量）

・音程・ピッチの安定化

・リズム感の強化

・表現力・感情の乗せ方

・楽曲に応じた歌い分け

単なる「歌う練習」ではなく、再現性のあるスキルとして習得できる設計になっています。

4. 「声の総合力」を高める独自ポジション

Voice Campでは、声優・ナレーション・話し方など複数のコースを提供しており、歌・ボーカルコースと組み合わせることで、

・演技 × 歌

・ナレーション × 表現力

・話し方 × 声の魅力

といった、**“声を軸にした総合的なスキルアップ”**が可能になります。

■ こんな方におすすめ

本コースは、以下のようなニーズを持つ方に適しています。

・歌を基礎からしっかり学びたい

・カラオケで上手く歌えるようになりたい

・SNSや配信で歌を活かしたい

・VTuberや声優活動に歌を取り入れたい

・オンラインでボイトレを受けたい

・趣味として歌を楽しみたい

初心者の方でも安心してスタートできる設計となっています。

■ Voice Campについて

Voice Campは、「声を学ぶすべての人のためのオンラインスクール」として展開されています。

従来の声優養成所やスクールにありがちな、

・高額な初期費用

・通学の負担

・選抜制によるハードル

といった課題を解消し、誰でも始めやすく、続けやすい環境を提供しています。

主な特徴：

・完全オンライン対応

・プロ講師によるマンツーマンレッスン

・月額制で始めやすい料金設計

・未経験者からプロ志向まで対応

これまで多くの受講生が、声優・ナレーション・配信・ビジネスシーンなど、さまざまな分野でスキルを活用しています。

■ 今後の展望

Voice Campでは、今回の歌・ボーカルコースのリリースを通じて、「声の教育市場」におけるポジションをさらに強化していきます。

今後は、

・宅録（ホームレコーディング）分野の強化

・副業・キャリア支援の拡充

・配信・コンテンツ制作との連携

などを進め、「声を活かして収入やキャリアにつなげる」環境の構築を目指します。

単なるスキル習得にとどまらず、“声で人生の選択肢を広げる”サービスとして進化を続けてまいります。

【お問い合せ】

メールアドレス：info@voicecamp.jp

公式サイト：https://voicecamp.jp/

会社概要

会社名 ：株式会社モノクロマーケティング

所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区台町11-30台ビル37

設立 ：2025年1月

メールアドレス：info@monochro-marketing.co.jp

公式サイト ：https://monochro-marketing.co.jp/