スウィングアウトローターの世界市場2026年、グローバル市場規模（固定型、可変型）・分析レポートを発表
2026年4月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スウィングアウトローターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スウィングアウトローターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、スイングアウトローター市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は81.1百万ドルと評価され、2031年には108百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.2%であり、研究および医療分野の需要拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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スイングアウトローターは遠心分離機に使用される部品であり、試料容器を保持するバケットがヒンジ構造により外側へ回転する特徴を持っています。
静止時にはバケットは垂直に配置されますが、回転時には遠心力によって水平に広がり、試料を回転軸に対して直角に配置します。この構造により均一な分離性能を実現し、さまざまな分析用途に対応しています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では固定型と調整可能型に分かれており、用途別では研究室および臨床診断に分類されています。
特に医療検査や研究活動の増加により需要が拡大しています。
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主要企業としては、Hettich、Thermoline Scientific、Beckmen、Anjunyan、BioSan、MKE、Hermle、Revvity、Unico、Universal Lab Solutionsなどが挙げられます。
さらにEppendorfやAnalisa Resourcesなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品性能の向上や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米および欧州では医療研究分野の発展により市場が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域でも医療インフラの整備により成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、医療診断需要の増加、研究開発活動の活発化、分析機器の高度化が挙げられます。一方で、設備コストや技術的な制約が課題となっています。
また、精度向上や使いやすさの改善が新たな市場機会を生み出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スウィングアウトローターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スウィングアウトローターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、スイングアウトローター市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は81.1百万ドルと評価され、2031年には108百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.2%であり、研究および医療分野の需要拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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スイングアウトローターは遠心分離機に使用される部品であり、試料容器を保持するバケットがヒンジ構造により外側へ回転する特徴を持っています。
静止時にはバケットは垂直に配置されますが、回転時には遠心力によって水平に広がり、試料を回転軸に対して直角に配置します。この構造により均一な分離性能を実現し、さまざまな分析用途に対応しています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では固定型と調整可能型に分かれており、用途別では研究室および臨床診断に分類されています。
特に医療検査や研究活動の増加により需要が拡大しています。
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主要企業としては、Hettich、Thermoline Scientific、Beckmen、Anjunyan、BioSan、MKE、Hermle、Revvity、Unico、Universal Lab Solutionsなどが挙げられます。
さらにEppendorfやAnalisa Resourcesなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品性能の向上や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米および欧州では医療研究分野の発展により市場が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域でも医療インフラの整備により成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、医療診断需要の増加、研究開発活動の活発化、分析機器の高度化が挙げられます。一方で、設備コストや技術的な制約が課題となっています。
また、精度向上や使いやすさの改善が新たな市場機会を生み出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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