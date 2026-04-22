【横浜市立大学】iPS細胞由来マクロファージが腫瘍を縮小する新免疫療法を開発

図1. ACEを発現させたiPS細胞由来マクロファージ（iMac）は、マクロファージ活性化や腫瘍内免疫細胞の活性化に関連する因子を高発現していた



A）iPS細胞から分化誘導した成熟型マクロファージの割合



B）ACE高発現iMacで発現が増加した因子と減少した因子



C）ACE高発現iMacで発現が上昇していた遺伝子群





研究内容



研究グループは、Tet-On誘導システムを用いて、抗生物質ドキシサイクリン（Dox）の投与によりACE発現を誘導できるヒトiPS細胞株を樹立しました。さらに、iPS細胞から効率よく成熟型マクロファージを得る分化プロトコールを確立しました（図1A）。この細胞株と分化系を用いて、以下の点を明らかにしました。



1. ACE発現によりマクロファージが強力ながん攻撃型へ転換



ACEを高発現させたACE-iMacでは、TNFαやIL-12などの炎症性サイトカインの産生が増加し、さらにがん細胞の細胞死を誘導する活性酸素（ROS）や一酸化窒素（NO）の産生が増強していました。これらの結果から、ACE-iMacは腫瘍促進型（M2型）ではなく、強い抗腫瘍活性を持つM1型の性質を示すことが分かりました。



また、網羅的遺伝子発現解析により、ACEを強制発現させたiMacでは、マクロファージ活性化や腫瘍内免疫細胞の活性化に関与する遺伝子群の発現が上昇していることが明らかになりました（図1B, C）。



2. 複数の固形がんモデルにおいて腫瘍増殖を強く抑制



ヌードマウス腫瘍移植モデル＊７を用いた検討では、メラノーマ、トリプルネガティブ乳癌、多剤耐性頭頸部癌のいずれのモデルにおいても、ACE-iMac投与群で腫瘍体積が顕著に減少しました。



3. T細胞・NK細胞を活性化し、抗腫瘍免疫を増強



ヒト免疫系を導入したヒト化BLTマウスモデル＊8においても、ACE-iMac治療は腫瘍増殖を有意に抑制しました。さらに、CD8陽性T細胞のIFN-γ産生及びNK細胞のパーフォリン産生が著明に増加しており、ACE-iMacによる抗腫瘍活性増強が確認されました。



本研究により、ACE-iMacは自らが腫瘍を攻撃するだけでなく、宿主の免疫細胞全体を活性化する「免疫ブースター」として機能することが明らかになりました。



今後の展開



今後は、今回行った腫瘍内投与でなく全身投与モデルでの検証や用量最適化と安全性評価を進めていきます。また、免疫チェックポイント阻害剤との併用効果についても検討を進め、最終的には臨床応用に向けた製造プロセスの確立を目指す予定です。



本研究で確立したACE-iMac療法は、固形がんに対する次世代免疫細胞療法として、臨床成績の向上に貢献する可能性があります。



