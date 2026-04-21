株式会社あどばる（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、自社が運営するスペースシェアサービス「TIME SHARING（タイムシェアリング）」にて、就職活動中の学生を対象とした「就活生応援キャンペーン」を2026年4月21日（火）より新橋駅前拠点で先行実施いたします。

本キャンペーンは、新橋駅前拠点で既に実施している一般向け施策※1をベースに、未来のビジネスパーソンを応援する観点から、就職活動中の学生向け価格としてオープンスペース77円/時間 で提供する取り組みです。 ※1 TIME SHARING・グレイドパーク 新橋駅前にて、コワーキングスペースとしての貸出

■ 実施の背景

① 就職活動で求められる静かな個室環境

https://time-sharing.jp/news/detail?id=96

Web面接・エントリーシートの作成・企業研究・グループディスカッション練習など、就職活動には静かで集中できる個室空間が必要な場面が多くあります。 一方で、カフェやファストフードでは周囲の騒音や時間制限が気になり、自宅では気分の切り替えが難しいという声も少なくありません。 都心部での個室レンタルは割高なケースも多く、費用面でのハードルも存在します。

② 就活生が利用しやすい時間帯と価格での支援

就職活動中の学生にとって、集中できる場所を確保したい場面は多い一方で、費用や環境面の理由から気軽に利用できる選択肢は限られています。 TIME SHARINGのスペースは法人利用が中心であるため、平日の日中（特に午前～夕方）に稼働率に余裕が生まれる時間帯があります。 こうした時間を就活生に向けて開くことで、少しでも利用しやすい環境を提供し、遊休時間の活用と学生支援の両立につなげたいと考えました。

③ 将来の利用接点づくり

今の就活生は、未来のビジネスパーソンです。 在学中にTIME SHARINGを体験してもらうことで、入社後に会議・研修・懇親会などの会場を探す際に、自然と想起してもらえる関係性を築くことができます。 単発の割引施策ではなく、長期的なユーザーとのつながりを育てる取り組みとして位置づけています。

■ キャンペーン概要

対象期間・対象会場は以下の通りです。

キャンペーン名 TIME SHARING 就活生応援キャンペーン 詳細ページ https://time-sharing.jp/news/detail?id=97 実施期間 2026年4月21日（火）～6月末（予定） 対象施設 TIME SHARING グレイドパーク 新橋駅前4F/ 5F/ 6F/ 7F/ 8F（銀座口）※先行実施 対象者 就職活動中の学生（受付時に学生証の提示が必要） 割引内容 通常料金より30％OFF 現行料金：オープンスペース 110円/ 時間、個室 330円/ 時間 利用時間 平日10:00～18:00（最低1時間、以降30分単位） 決済方法 クレジットカード・交通系IC・QR決済（現金不可） 予約 事前予約不可・当日空き状況による

■ TIME SHARINGについて

「TIME SHARING」は、エリア・用途・人数から検索できる貸し会議室・レンタルスペース予約サイトです。駅近の立地を中心に、会議や研修などのビジネス用途から、パーティー、撮影、イベントなどの用途まで対応する多様なスペースを、30分単位から予約できます。

■ 会社概要

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株式会社あどばるは、スペースシェアリング事業を中心に、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業などを展開しています。遊休不動産の活用を通じて、多様な利用目的に応じた場の提供を行っています。

会社名 株式会社あどばる（株式会社ビジョン子会社） 代表 中野 邦人 所在地 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル5階 事業内容 スペースシェアリング事業、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業 設立 2016年6月 URL https://adval.jp/

【TIME SHARINGについて】 （https://time-sharing.jp/） エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、累計利用者数は350万人にのぼる 貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近 の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上 の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただ けます。

【株式会社あどばるについて】 2008年の創業以来、遊休不動産を活用しレンタルスペースとして収益化する「スペースシェアリング事業」を軸に、 不動産売買、 M&A・不動産仲介、ケータリング事業を展 開しています。 「add value（付加価値）」の社名の通り、単なる場所の貸し借りを越え、ユーザーのライフスタイルを豊かにする付加 価値の創造を追求しています。

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【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 株式会社あどばる 広報担当：村山 TEL：090-8476-9084 FAX：03-6709-6122 E-mail：press@adval.jp