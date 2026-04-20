「本当の自分」を探すより、多面的な自分を愛せるように。

合同会社OrAngeは、2025年8月1日、事業譲渡(M&A)により、メイン事業を大幅に変更し、 株式会社be the actress（ビー・ザ・アクトレス）へと社名・組織体制を変更いたしました。 変化の激しい現代において、女性は多くの「顔」を求められます。 仕事に向き合うプロとしての顔。母として、娘としての顔。大切なパートナーに見せる顔。そして、夜、家のドアを閉めた後にふと見せる、誰にも見せない素顔。 「本当の自分はどこにあるのだろう？」 そんな揺らぎの中にいる女性たちへ、私たちは新しい定義を提案します。

株式会社be the actress が展開する3つのStage

https://betheactress.com

新社名のもと、私たちは表現・組織・美の3方向から、人生のワンシーンを支える事業を展開いたします。

1. ドラマクラフト

「物語の力で、日常を映画にする」 縦型ショートドラマを中心に、短編映画の制作、映画祭の主催も企画。 1. 企業様のPRやリクルートのためのオリジナル縦型ショートドラマ制作 2. YouTube連続ドラマチャンネル運用 プロダクトプレイスメント等のPR枠もございます。

2. 採用プロデュース

https://drama-craft.com/

「企業の顔を創り、最高の共演者と出会う」 中小企業向け採用のためのマーケティングやSNS内製化支援を提供。 単発で費用を捻出するのではなく、長い目で見た自社のメディアを育てる採用施策を行います。 1. 中小企業の事務員を採用担当にスキルアップ！する社員向け研修 ・SNS運用・LP制作・SEO記事の制作 これらを事務員が習得できる１ヶ月の対面研修！ 2. 採用SNS運用代行・WEBマーケティング運用代行

3. Actress Beauty (朝のめぐり鉄)

https://saiyoproduce.com/

「揺らぎやすい身体を、内側から整える」 新感覚のピューレサプリ「朝のめぐり鉄」の販売。多忙な日々を送る女性たちが、どんなシーンでも自分らしくいられるよう、インナービューティーから寄り添います。 ※お試し1000本販売は、5/4スタート！

be the actress...私たちの「新たな挑戦」

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/meguri_tetsu// https://lp.betheactress.com/lp/asano-meguritetsu/

「be the actress」という決意を込めた名前に進化し、より深く、女性たちの日常の「ワンシーン」にコミットしていきます。 たとえそれが、泣いた夜でも、不安に震える瞬間でも。 人生という物語のカメラを通せば、そのすべてが欠かせない「名シーン」になります。 株式会社be the actressは、プロダクトやサービスを通じて、一人ひとりが自身の多面性を愛し、 人生のどんなシーンでも、しなやかに寄り添い続けることを誓います。