世界石油・ガスのMIC試験市場、2032年に863百万米ドル規模へと成長予測
石油・ガスのMIC試験とは
石油・ガスMIC試験の対象となる微生物腐食（Microbial Corrosion：MIC）は、配管、貯蔵タンク、貯留層などO&Gインフラ全体で発生する劣化現象である。MIC試験では、硫酸還元菌（SRB）、酸生成細菌（APB）、メタン生成菌などの微生物群の活動を検出し、腐食進行度を評価する。これら微生物はバイオフィルムを形成し、金属表面の電気化学環境を変化させることで、孔食・すき間腐食・ガルバニック腐食などを誘発する。石油・ガス産業全体の腐食コストの約30%がMIC起因とされており、早期診断の重要性は極めて高い。
特に石油・ガスMIC試験は、腐食リスクの定量化と早期検知を通じて、インフラ事故防止と運用コスト最適化を同時に実現する技術として需要が高まっている。直近6か月では、北米および中東地域でのパイプライン保全投資の増加により、受託検査件数が二桁成長を示すなど、市場は構造的拡大局面にある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346990/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346990/images/bodyimage2】
図. 石油・ガスのMIC試験の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「石油・ガスのMIC試験―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、石油・ガスのMIC試験の世界市場は、2025年に533百万米ドルと推定され、2026年には572百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で推移し、2032年には863百万米ドルに拡大すると見込まれています。
石油・ガスMIC試験の市場構造と技術進化
MIC試験市場は、Cultures、ATP分析、qPCR、NGSなどの検査手法で構成される。特に近年は、分子生物学的手法であるqPCRの普及に加え、新世代技術としてNGS（次世代シーケンシング）の導入が加速している。2026年前後の技術トレンドとしては、「リアルタイム微生物モニタリング」と「現場即時診断（Point-of-Need Testing）」の統合が進展しており、従来のラボ依存型からフィールド分散型への移行が顕著である。これにより、検査リードタイムは最大40%短縮された事例も報告されている。
MIC試験の需要動向と産業ドライバー
石油・ガスMIC試験の需要は、主にパイプライン安全規制の強化と資産老朽化問題によって牽引されている。特に北米では、全世界MIC試験市場の約35%を占める最大市場として位置付けられており、規制主導型の検査需要が顕著である。また、微生物群の中でもSRB（硫酸還元菌）およびAPBの制御が最重要課題となっており、特定微生物サブグループに特化したMIC試験サービスの成長が著しい。
直近6か月では、エネルギー企業によるデジタルツインと連動した腐食予測モデルの導入が進み、MIC試験は予防保全から予知保全へと役割が拡張している。
石油・ガスMIC試験の主要企業と競争構造
石油・ガスMIC試験市場は、Halliburton、Schlumberger（SLB）、Baker Hughes、DNV、Luminultraなどのグローバル企業が主導している。これら企業は、従来の腐食診断サービスに加え、AI解析と微生物データ統合プラットフォームを強化している点が特徴である。
特に上位5社で市場の大部分を占める寡占構造が形成されており、技術参入障壁の高さが競争安定性を支えている。一方で、CorrolyticsやECHA Microbiologyなどの専門プレイヤーは、特定微生物解析領域で差別化を進めている。
MIC試験の技術課題と今後の成長方向
石油・ガスMIC試験の対象となる微生物腐食（Microbial Corrosion：MIC）は、配管、貯蔵タンク、貯留層などO&Gインフラ全体で発生する劣化現象である。MIC試験では、硫酸還元菌（SRB）、酸生成細菌（APB）、メタン生成菌などの微生物群の活動を検出し、腐食進行度を評価する。これら微生物はバイオフィルムを形成し、金属表面の電気化学環境を変化させることで、孔食・すき間腐食・ガルバニック腐食などを誘発する。石油・ガス産業全体の腐食コストの約30%がMIC起因とされており、早期診断の重要性は極めて高い。
特に石油・ガスMIC試験は、腐食リスクの定量化と早期検知を通じて、インフラ事故防止と運用コスト最適化を同時に実現する技術として需要が高まっている。直近6か月では、北米および中東地域でのパイプライン保全投資の増加により、受託検査件数が二桁成長を示すなど、市場は構造的拡大局面にある。
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図. 石油・ガスのMIC試験の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「石油・ガスのMIC試験―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、石油・ガスのMIC試験の世界市場は、2025年に533百万米ドルと推定され、2026年には572百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で推移し、2032年には863百万米ドルに拡大すると見込まれています。
石油・ガスMIC試験の市場構造と技術進化
MIC試験市場は、Cultures、ATP分析、qPCR、NGSなどの検査手法で構成される。特に近年は、分子生物学的手法であるqPCRの普及に加え、新世代技術としてNGS（次世代シーケンシング）の導入が加速している。2026年前後の技術トレンドとしては、「リアルタイム微生物モニタリング」と「現場即時診断（Point-of-Need Testing）」の統合が進展しており、従来のラボ依存型からフィールド分散型への移行が顕著である。これにより、検査リードタイムは最大40%短縮された事例も報告されている。
MIC試験の需要動向と産業ドライバー
石油・ガスMIC試験の需要は、主にパイプライン安全規制の強化と資産老朽化問題によって牽引されている。特に北米では、全世界MIC試験市場の約35%を占める最大市場として位置付けられており、規制主導型の検査需要が顕著である。また、微生物群の中でもSRB（硫酸還元菌）およびAPBの制御が最重要課題となっており、特定微生物サブグループに特化したMIC試験サービスの成長が著しい。
直近6か月では、エネルギー企業によるデジタルツインと連動した腐食予測モデルの導入が進み、MIC試験は予防保全から予知保全へと役割が拡張している。
石油・ガスMIC試験の主要企業と競争構造
石油・ガスMIC試験市場は、Halliburton、Schlumberger（SLB）、Baker Hughes、DNV、Luminultraなどのグローバル企業が主導している。これら企業は、従来の腐食診断サービスに加え、AI解析と微生物データ統合プラットフォームを強化している点が特徴である。
特に上位5社で市場の大部分を占める寡占構造が形成されており、技術参入障壁の高さが競争安定性を支えている。一方で、CorrolyticsやECHA Microbiologyなどの専門プレイヤーは、特定微生物解析領域で差別化を進めている。
MIC試験の技術課題と今後の成長方向