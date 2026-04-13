アクティブアイコンコミッション(実行委員長：松藤 将弘、事務局所在地：東京都世田谷区)は、2026年5月25日を皮切りに全10回の予定で神宮球場のグラウンド上に日本全国からヨガのトップインストラクターを迎え行われる大規模ヨガイベント『JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026』を開催します。

ウェルビーイングの理想形は何かを追求して、健康経営・エリアマネージメント・健康寿命といった社会問題解決のソリューションとしても活用の幅が広がるこの取り組みは、毎回2,000人もの方が夜の神宮球場を埋め尽くします。

また10周年の本年より、いよいよ全国展開を目指し各地で活躍するインストラクターを迎え連携を強化します。

同時にすべての回に限定15名程度にノルディックウォーキングで神宮外苑を愉しむ講座をヨガ開始前の1時間程度開催する予定です。





JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026





■『STADIUM NIGHT YOGA』とは

参加費不要で気軽に参加でき、老若男女を問わず初めての方でも充分楽しめるプログラムをご用意しております。また、外国の方にもご参加いただけるようバイリンガルエリアも設け、ユニバーサルに『STADIUM NIGHT YOGA』をお楽しみいただけます。





JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026 ロゴ





■ACTIVE ICON(アクティブアイコン)とは

もっと気軽にもっとスマートによりアクティブに過ごしてもらうために、現代のライフスタイルに合わせた、健康的で気軽に参加できるアクティビティを原則無料で提供します。それによりヨガをはじめとした各業界、行政、団体、企業と協力しあい、関わる全ての人が心身ともに元気で生活を豊かにすることを目指していく活動です。





ACTIVE ICON ロゴ





■実施概要

開催期間：2026年5月25日(月)～(全10回 予定)

雨天・荒天中止(Facebook・Instagramにてご案内)

開催場所：明治神宮野球場グラウンド

実施時間：19:30～20:30(入場開始 19:00～)

参加費用：無料

参加資格：18歳以上で健康の方

参加方法：どなたでもご参加いただけます。事前に入場登録をお願いします。

定員 ：定員を超えた場合、入場をお断りする場合がございます。

注意事項：・18歳未満及びヨガ参加目的以外(見学等)の入場はご遠慮ください。

・ヒールなど人工芝を傷つける可能性のある靴の場合は

入場時に靴を脱いでください。

・更衣室はありませんので、動きやすい服装でお越しください。

・飲食はご遠慮ください。(グラウンドでの飲食は水のみ可能)

・ドローン等の飛行・クラスのLIVE配信についてはご遠慮ください。

・インストラクター、イベント時間は変更になる可能性があります。

・雨天、荒天時は中止となります。公式SNSにてご案内します。

・ピアスやヘアピンなど小さな貴金属類の着用は

紛失の無いよう厳重管理してください。









■スケジュール・インストラクター

5月25日(月) 高橋 円香 (※「高」は正式には「はしごだか」)

6月15日(月) 吉本 憲太郎

6月25日(木) 堀河 一美

7月12日(日) 宮分 恋佳

7月28日(火) 優希 しおん

8月03日(月) 内田 恭子

8月10日(月) 鈴木 一平

8月28日(金) 舞名 里音

9月09日(水) 鈴木 伸枝

9月19日(土) 土屋 江里子





2025年の様子





2026年ポスター





■詳細は公式ホームページまたはFacebookをご覧ください。

公式ホームページ (日本語版)： http://www.active-icon.com/

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