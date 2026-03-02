ウィーン気質舞踏会運営機構(略称WBO：代表理事：古川隆)は、「ウィーン気質舞踏会2026 WBB-Redoute WBB仮面舞踏会」を2026年5月17日（日）に東京の新国立劇場内「レストラン マエストロ」を貸切会場として開催いたします。ウィーン気質舞踏会 公式サイト：https://wbo.jp/舞踏会の名前「ウィーン気質舞踏会」は、ワルツ王 ヨハン・シュトラウス2世の有名オペレッタ「ウィーン気質」から名付けています。シュトラウス2世生誕200周年を祝賀する「ウィーン気質舞踏会2025（Wiener Blut Ball 2025）」を2025年9月7日（日）に東京のホテルグランドヒル市ヶ谷で開催いたしました。多くの参加者からの熱い声を受け、今年はすでに1月12日に「ニューイヤー舞踏会」を新国立劇場内の「レストラン マエストロ」にて開催しています。5月17日（日）に「ウィーン気質舞踏会2026 WBB-Redoute 仮面舞踏会」を開催します。仮面舞踏会は日本では馴染みがないため、曲解された仮面舞踏会をときどき見かけます。現在のウィーンで開催されている仮面舞踏会では、王宮で開催される「ルドルフィーナの仮面舞踏会（Rudolfina-Redoute）」が有名です。本流の舞踏会を目指すWBOもこれに倣って開催します。先着順のお申込みで定員に達し次第、締め切らせていただきます。本流の舞踏会の主催する仮面舞踏会に興味のある方はこの機会を逃さずお申込みください。https://wbo.jp/20260517masquerade

【開催概要】

主催 ：ウィーン気質舞踏会運営機構 (WBO／Wiener Blut Ball Operating Organization)名誉総裁：中川 秀直(日墺文化協会 最高顧問)後援 ：日墺文化協会 一般社団法人日本クラリネット協会 NPO法人日本オペレッタ協会【参加対象者】●ウィーンが好きな方●ウィーンの音楽が好きな方●ヨハン・シュトラウス2世が好きな方●オペレッタが好きな方●舞踏会に憧れている方●仮面舞踏会に参加してみたい方●本舞踏会に賛同するダンス愛好家●ダンスを習っている方●ダンスに興味がある方【日時】2026年5月17日（日）17:00～（16:30 開場、 20:30 終了予定）【会場】新国立劇場内「レストラン マエストロ」〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目1番1号 新国立劇場内３F※京王新線（都営新宿線乗入）「初台駅」中央口直結。東口ではありません。京王線は止まりません。【会費】ペア 22,000 円（二名分：事前銀行振込にて支払い）※会費には立食形式のお食事とドリンク飲み放題が含まれます。※ ペアとは会場でペアダンスを踊る二人を意味します。（レディースペアや親子ペアも可能です）※家族や友人グループによる参加で人数が奇数（3人、5人など）となる場合の会費は個別にお問い合わせください。シングルのみの募集は設けておりません。※先着順にお申込みを受け付けていますが、定員となりました際にはその時点で締め切らせていただきます。ご了承ください。※主催者の都合による開催中止あるいは不可抗力によりこの催しを中止する場合以外は、原則として会費のご返金はいたしかねます。なお、舞踏会の中止、延期の場合の旅費等の補償はいたしかねます。※舞踏会の参加にあたり『参加要綱』を必ずご覧頂き、内容をご確認の上、遵守下さい。https://wbo.jp/guidelines

【申し込み方法】

下記の申し込みフォームよりお申込みください。https://wbo.jp/event20260517お申込みが受理されましたらメールにて「会費お支払いのご案内」をお送りします。案内に沿って、期日までに銀行振込にてお支払いをお願いします。※先着順にお申込みを受け付けていますが、定員となりました際にはその時点で締め切らせていただきます。ご了承ください。（電話でのお申し込みはお受けしていません）

【プログラム】16:30 開 場 ファンファーレ17:00 開 会 オペラ記念ミニ演奏 ショートダンスレッスン ブッフェスタイル会食（立食形式、飲み放題） ダンスタイム ２回20:30 閉 会※プログラムは予定です。当日内容が変更になる可能性があります。【服装】女 性／ イブニングドレス、ロングドレス、カクテルドレス、着物男 性／ 燕尾服、タキシード、ブラックスーツ上下に黒ボウタイ（白ワイシャツ）男女とも現職の公務員で制服を着用する者（自衛官や警察官など）が、服装規則により礼装の定めがある場合は、その礼装での参加も可能とします。※会場には、クロークや更衣室の設備はございません。会場のトイレを更衣室代わりにご利用される事はご遠慮ください。カバンや靴袋などは店内に置くことができます。貴重品はご自身で管理をお願いします。会場に大きな荷物の持込はご遠慮ください。※ドレスコードは厳密に運用致します。ご協力よろしくお願いします。※服装に関するご不明点は事前に必ずご確認ください。【仮面】女性の方は仮面を着用してご参加頂けます。（仮面で参加できるのは女性のみです。仮面は参加者にてご用意ください。仮面の着用がなくてもご参加は可能です。）※仮面のご着用は、会食の乾杯時までご着用ください。※仮面とは目（顔）の部分に着けるマスクのことですので、頭からすっぽり被るような被り物は仮面ではありません。仮装ではありませんので、ドレスコードから逸脱した奇抜な衣装や着ぐるみなどはご遠慮ください。仮面に関するご不明点は事前に必ずご確認ください。

【オペラ記念演奏・出演者】

日本のオペラの殿堂である新国立劇場に敬意を表して、オペラに関係した記念演奏を行います。演奏曲目などは未定です。岩田有加（ソプラノ）＜プロフィール＞東京音楽大学、同大学院声楽科独唱研究領域卒業。ウィーン国立音楽大学夏季声楽セミナーディプロマ取得、同セミナー主催コンクールに出場。ルブリアン フランス音楽コンクール金賞・エクセラン フランセ賞をW受賞。国立オペラ・カンパニー青いサカナ団では数多くのオリジナルオペラ(日本語)に出演し、近年の3作品ではヒロインを演じる。日本オペレッタ協会では、｢ルクセンブルク伯爵｣ジュリエット、ココゾフ、｢伯爵家令嬢マリツァ｣モニカを演じる。

柳津昇子（ピアノ）＜プロフィール＞東京都立芸術高校を経て東京藝術大学器楽科ピアノ専攻卒業。ソロ、室内楽、伴奏等で演奏活動を行う他、これまでに「こうもり」「メリー・ウィドウ」「チャールダーシュの女王」「ジプシー男爵」「ヘンゼルとグレーテル」「カルメン」など多数のオペレッタ、オペラ公演に稽古ピアニスト、本番ピアニストとして参加。NPO法人日本オペレッタ協会ピアニスト。

【練習会】

WBOでは、はじめてダンスを踊る人や初心者向けに「自主練習会」を開催し、ダンスの基本を分かりやすく学んでもらっています。昨年9月の舞踏会や今年1月のニューイヤー舞踏会に参加するためにたくさんの人が練習会に参加し練習をしました。今後の舞踏会のために新たなシリーズで練習会を毎月実施しています。練習会への見学のみの参加はお受けしていません。以下からお申し込みください。https://wbo.jp/rehearsal

【ウィーン気質舞踏会2025参加者・出演者インタビュー】

参加者ペアインタビュー：西村さん 沼澤さんhttps://www.youtube.com/watch?v=VipQXQc4LNc記念演奏出演者インタビュー：渡辺将大さん（バリトン） 吉川歌穂さん（ソプラノ）https://www.youtube.com/watch?v=AzdnviH7GWg