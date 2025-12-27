¡ÚÊ¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ûµ×ÅÄÀºÆùÅ¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖA5Åùµé ÇîÂ¿ÏÂµí ¥Ò¥ì ¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó 1kg¡×¤ò¼õÉÕÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÁýÅÄ°ìºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÊ¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢µ×ÅÄÀºÆùÅ¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖA5Åùµé ÇîÂ¿ÏÂµí ¥Ò¥ì ¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó 1kg¡×¤ò·ÇºÜÃæ¤Ç¤¹¡£¸·Áª¤·¤¿ÇîÂ¿ÏÂµí¤è¤êÄ¶´õ¾¯Éô°Ì¤Î¥Ò¥ì ¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÉô°Ì¤ò³°¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È¡×¤Î¸üÀÚ¤ê200g¡ß5Ëç¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼õÂ÷¼«¼£ÂÎ¿ô112¼«¼£ÂÎ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È±¿±Ä¿ô571·ï¤Î¼ÂÀÓ¢¨¤¬¤¢¤ëÅö¼Ò¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨ÎáÏÂ7Ç¯5·î»þÅÀ
¡ÖÇîÂ¿ÏÂµí¤È¤Ï¡× Ê¡²¬¸©Æâ¤ÎÃÜ»ºÇÀ²È¤¬½¸¤Þ¤ê¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÎÉ¼Á¤Ê°ð¤ï¤é¤ò¼ç¿©¤È¤·¤Æ¡¢¼ê±ö¤Ë¤«¤±°é¤Æ¤Æ¤¤¿ÏÂµí¤Ç¤¹¡£2022Ç¯Á´¹ñÏÂµí¶¦¿Ê²ñ¤Ç¤ÏÍ¥Åù¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¡¢Á´¹ñ¿ô¤¢¤ëÌÃÊÁµí¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇîÂ¿ÏÂµí¤ÏÊ¡²¬¸©Æâ¤ÎÇîÂ¿ÏÂµíÀ¸»º¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Ìó50¸Í¤ÎÇÀ²È¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¾ð¤ò¤¦¤±¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Æù½Á¤¬¡Ö¥¸¥åー¥·ー¤Ç¥¸¥å¥ïー¡×¤È¹¤¬¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤ÇËÉÙ¤ËºÎ¤ì¤ë¿·Á¯¤Ê°ð¤ï¤é¤ò¼ç¿©¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡¢Çþ¡¢¤Õ¤¹¤Þ¡¢ÂçÆ¦¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÀìÍÑ»ôÎÁ¤òÍ¿¤¨¡¢»ôÎÁ¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´£ÅÄÄ®¤Ï2006Ç¯¤Î¿·ËÌ¶å½£¶õ¹Á³«¹Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î¦¡¢³¤¡¢¶õ¤Î¸òÄÌ·ëÀáÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤ò¤á¤¶¤·¡¢´ë¶ÈÎ©ÃÏ¤ä¹ñºÝËÇ°×¹Á¡¦´£ÅÄ¹Á¡¢Åì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÀ°È÷¡¢´£ÅÄ±ØÁ°Åù¤ÎÅÔ»ÔÀ°È÷¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î×³¤Éô¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î´ë¶È¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÂç½¸ÀÑÃÏ¤È¤·¤ÆÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´£ÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÄ®Ì±¤Î³§ÍÍ¤Î¿´Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÄ®¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö´£ÅÄ¤é¤·¤µ¡×¤ÎÁÏÂ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´£ÅÄÄ®¤Ï¸½ºß¡¢¶µ°é¤äÊ¡»ã»Üºö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´£ÅÄÄ®ÆÈ¼«¤Î»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ä®Ì±¤Î³§ÍÍ¤Î»²²è¤òÆÀ¤Æ¡¢½»¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÄ®¡×¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤µ¤È¤äÃÏ°è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡× ¡¢ ¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡× ¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¡¢´óÉí¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢´£ÅÄÄ®¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÄ®½Ð¿È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜÄ®¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢´£ÅÄÄ®¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡¦´£ÅÄÄ®¡×¤ÎÈ¯Å¸¡¢¡Ö´£ÅÄ¤é¤·¤µ¡×¤ÎÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
´óÉí¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(1)·ò¹¯¡¢Ê¡»ãµÚ¤Ó»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î½¼¼Â(2)Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¿Íºà°éÀ®(3)´Ñ¸÷¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß(4)²÷Å¬¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ÎÀ°È÷(5)ÅÔ»Ô´ðÈ×¤ÎÀ°È÷(6)Ä®Ä¹¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2008Ç¯¤ËGLOBAL EC COMPANY(GEC)¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢°ÊÍè¡¢EC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·¼ÌØ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±¿±ÄÂå¹Ô¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¥âー¥ë¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎEC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¤ä±Û¶EC¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤¦Ž¡¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁýÅÄ°ìºÈ¡Ú½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡Û¢©860-0833¡¡·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÊ¿À®3ÃúÌÜ23-30 4F¡ÚÀßÎ©¡Û2008Ç¯8·î1Æü¡ÚURL¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/¡ÚºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/recruit_form