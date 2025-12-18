こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
レブコム、インパクトスタートアップ協会に入会
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association 、以下 ISA）に第7期正会員として入会しました。
ISAの理念に共感し、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指します。
ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会を実現することを目指し、2022年10月に発足しました。「共有」「形成」「提言」「発信」の4つを活動の柱に掲げ、政府・行政機関への提言に取り組むと同時に、多様な政府関係者や関係省庁、スタートアップ議連といったステークホルダーと連携しています。
レブコムは「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。レブコムは、コミュニケーション課題を解決することが日本の生産性向上に資すると考えています。日本は能率面において世界トップクラスである一方、効率面に課題があり、その原因の一つとしてコミュニケーションコストの課題があると考えられます。情報の伝達や意思疎通に時間や労力がかかることが円滑なコミュニケーションを妨げ、効率化を阻んでいるのです。
この課題を根本的に解決するのがAIです。AIにより生産性向上を実現し、AIにできることをAIに任せることにより、人は人にしかできない創造的な活動に時間を使えるようになります。レブコムは「MiiTel」ブランドの提供価値向上を通じて、音声AIのプラットフォーマーとして企業の生産性向上に貢献することにより、「人が人を想う」社会を創造します。
■インパクトスタートアップ協会について
インパクトスタートアップは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体を指します。ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的とし、2022年10月に設立されました。政財官と協働し、より良い社会を創出するためのポジティブ・インパクトを与えるスタートアップが数多く生まれ、継続的に成長していく環境を作ることを目指し、「共有」「形成」「提言」「発信」の4つの柱で活動を実施しています。
インパクトスタートアップ協会サイト：https://impact-startup.or.jp/
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
インパクトスタートアップ協会サイト
https://impact-startup.or.jp/
