freee会計、領収書等を取り込むファイルボックスのOCR機能をアップデート 今冬にfreee認定アドバイザー限定で提供開始
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、freee会計の領収書等を取り込めるファイルボックスにおいて、生成AIを活用してアップデートしたOCR機能を今冬にfreee認定アドバイザー限定で提供します。
■freee認定アドバイザーの要望を受け、高精度モードを実装するアップデートを実施
freee会計では、これまでも機械学習を用いたOCR機能を実装していましたが、freee認定アドバイザーの方々からOCRの精度向上について多くのご要望をいただいておりました。今回のアップデートでは、これまでのご要望を踏まえて、精度向上に向けたfreee独自の生成AIを活用することにより、法人・個人の領収書処理においてより利便性が高まり、記帳の効率化を実現します。効率化については、開発を進めていくなかで日付・税区分・金額・インボイス番号の項目やOCR作業完了までの時間などの項目において、APIを開放している生成AI複数社とfreee独自の生成AIでfreee独自で比較調査を行った結果、freee独自の生成AIがいずれの項目精度についても優秀なスコアを残し、概算で1/3のスピードでOCR作業の完了も確認しています。
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
