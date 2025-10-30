デジタルマーケティングを基礎から学び、ビジネスの成果を導こう　ウェブ解析士とは？（11月8日 無料オンライン説明会）







勝川百花（かつかわ・ももか）ウェブ解析士マスター（略歴）大学卒業後、新卒で通信会社へ入社。店舗コンサルティング、事業企画業務を経て金融サービスのローンチを担当。マーケティング部隊の立ち上げを行いながらサイト運営、売上向上の施策実施を担当。オンライン/オフラインで販売促進業務の経験あり。