デジタルマーケティングを基礎から学び、ビジネスの成果を導こう ウェブ解析士とは？（11月8日 無料オンライン説明会）
2025年11月8日（土）11：00～12：00 ウェブ解析士認定講座 オープンセミナー
ウェブ解析士ってどんな資格？ 実務に役立つ？ 取得にはどんな学習が必要？ 社員に取得してもらいたいけれど難易度はどれくらい？ 一般社団法人ウェブ解析士協会は2025年11月、ウェブマーケティングの資格「ウェブ解析士」の取得を検討中の方向けに無料で説明会を開催します。講師は勝川百花氏です。
■セミナー概要
ウェブ解析士・上級ウェブ解析士資格の無料説明会です。
資格を取得すると実務にどう役立つのか、資格取得にはどんな学習が必要かなどの疑問にお答えします。
オンラインなのでどこからでも視聴できます。お気軽にご参加ください。
このような方にとって有益なセミナーです
新たなビジネス機会を作りたい
デジタルマーケティングの基礎を学びたい
社内でマーケティング人材を育てたい
https://digitalpr.jp/table_img/2934/119338/119338_web_1.png
■注意事項
カメラはオフで大丈夫です。
マイクは常時ミュートでお願いします。
動画や資料配布などはございません。
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■講師
勝川百花（かつかわ・ももか）
ウェブ解析士マスター
（略歴）
大学卒業後、新卒で通信会社へ入社。
店舗コンサルティング、事業企画業務を経て金融サービスのローンチを担当。マーケティング部隊の立ち上げを行いながらサイト運営、売上向上の施策実施を担当。
オンライン/オフラインで販売促進業務の経験あり。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身につけられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
