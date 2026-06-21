20代vs30代の婚活バトル、セレブの生活――ABEMAの新作オリジナル番組3選

無料で楽しめるネットTV「ABEMA（アベマ）」。2026年6月から7月にかけての注目の新番組を紹介します。

今回は、女性に大人気の恋愛リアリティー番組をはじめとするオリジナル番組を3つピックアップしました。

誰もが羨むセレブ女子たちの"秘密"とは？

ガールオアレディ3（6月14日21時〜）

20代"ガール"と30代"レディ"が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「"付き合う"と"結婚"の違いは？」「顔・年収・性格...結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。

過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20代・30代女性を中心に大きな話題を呼びました。

今シーズンでは、「バチェラー・ジャパン」シーズン6（Prime Video）に出演していた25歳のモデル・オダミユさんが注目されています。

スタジオMCは、アンミカさん、若槻千夏さん、藤森慎吾さん（オリエンタルラジオ）、平祐奈さんの4人です。

CELEB SECRET（6月20日21時〜）

世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして"光と闇"に迫るオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズです。

貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない"秘密"とは？

密着する4人の女性は――。

・元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、ファッション・ライフスタイル誌「CLASSY.」（光文社）などで人気モデルを務める藤井サチさん

・国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKOさん

・当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、「準ミス・ワールド2025日本代表」にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Laraさん

・25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）さん

スタジオMCは、指原莉乃さん、満島真之介さん、河野純喜さん（JO1）、松井ケムリさん（令和ロマン）の4人です。

シャッフルアイランド Season7（7月7日21時〜）

2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず"ピンク"と"ブルー"の2つの島にいるメンバーを"シャッフル（入れ替わって）"していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが"シャッフル"しながら本能のままに恋愛をしていく、オリジナル恋愛リアリティーショーです。

今回の舞台はタイ・サムイ島。南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していきます。

女性メンバーは、ガールズグループ「ME:I」が誕生したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」にも参加していたモデルの秋山愛（えま）さん、SNS総フォロワー数60万人超を誇る夏芽すずさんなど。男性メンバーは恋愛リアリティーショー「月とオオカミちゃんには騙されない」への参加経験を持つプロテニス選手の堀江亨（とおる）さん、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストに選出された大学生の司馬侑徳（ゆうとく）さんなどが参加しています。

スタジオMCは、屋敷裕政さん（ニューヨーク）、峯岸みなみさん、ゆきぽよこと木村有希さん、鈴木福さんの4人です。

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（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）