デジャヴュのマスカラ下地誕生！まつパ級の美カールを叶える新アイテム

アイメイクの仕上がりをさらに美しく見せたい方に注目の新アイテムが登場します。デジャヴュからブランド初となるマスカラ下地「ラッシュカールキーパー」が2026年6月19日（金）より発売。まるでまつげパーマをかけたような扇状まつげと、強力なカールキープ力を両立した注目の新製品です。マスカラの仕上がりを格上げしながら、リムーバー不要で簡単にオフできる使いやすさも魅力。毎日のアイメイクをワンランクアップさせてくれるアイテムをご紹介します。

まつパ級の美しい仕上がりを実現

デジャヴュが目指したのは、まつげパーマ後のような美しいまつげ。今回の「ラッシュカールキーパー」は、強力なカールキープ力と、凹凸のないなめらかな塗布膜を両立した新技術を採用しています。

従来のカールキープ系アイテムは液の粘度が高く、ダマや束感が出やすいという課題がありました。

しかし本製品は薄く均一な膜を形成することで、上から重ねるマスカラのノリを妨げず、美しい仕上がりを実現。まつげ1本1本を際立たせながら、カールを長時間キープしてくれます。

また、色は自然になじむクリアブラック。白浮きしにくく、下地としてはもちろん、ナチュラルメイクの日には単品使いも可能です。

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Wスタイリングコームで理想の扇状まつげへ

「ラッシュカールキーパー」の大きな特徴が、独自のWスタイリングコームです。

根もとから液をしっかり絡める「コイル」と、まつげを1本ずつ整える「セパレートコーム」を組み合わせることで、まつげのバラつきや生え癖まで補正。

ダマや束になりにくく、放射状に広がる美しいまつげへ導きます。

使用方法も簡単です。

①アイラッシュカーラーでまつげをカールアップ

②コイル部分で根もとから持ち上げるように塗布

③セパレートコームで1本1本を整える

この3ステップだけで、まつげパーマをかけたような美しい仕上がりが完成します♡

ウォータープルーフなのに簡単オフ

夏の汗や皮脂、涙にも強いウォータープルーフ処方を採用しているのも嬉しいポイントです。

それでいて、ポイントメイクリムーバーは不要。お湯でまつげになじませた後、洗顔料で洗うだけで簡単にオフできます。

独自のウォッシュオフ成分を配合しているため、まつげへの負担を抑えながらメイクオフできるのが魅力です。

さらに、下地・マスカラ・トップコートとして使える1本3役仕様。メイクの時短にも役立ちます。

デジャヴュ ラッシュカールキーパー

発売日：2026年6月19日（金）

色名：クリアブラック

取扱い：全国のバラエティストア、イミュ公式オンラインストア

まとめ

デジャヴュ初のマスカラ下地「ラッシュカールキーパー」は、まつげパーマ級のカールキープ力と美しいセパレート仕上がりを叶える注目の新製品です。

Wスタイリングコームによる繊細な仕上がりや、ウォータープルーフでありながら簡単にオフできる使い勝手の良さも魅力。毎日のアイメイクをより美しく見せたい方は、ぜひチェックしてみてください♪

まつげの存在感が変わることで、目もとの印象もぐっと華やかになります。