牡牛座・女性の運勢

自分の可能性を信じられるタイミング。それはあくまで直感的なものですが、牡牛座に対しては大きな効果をもたらすよう。今後、特に仕事や金銭面などに関して大きな挑戦を試みたいと思っているなら、いまは絶好のとき。自分や日常をランクアップするための行動を起こしましょう。ただ同時に、ごく日常的なことに関してはいつも通り堅実に行うのがよさそう。いまは新しいことや人との出会いも豊富な時期で、そこから得るヒントも多いでしょう。時にイラっとし疑問を感じる内容も入ってきそうですが、それさえも栄養です。盛り上がりつつもバランスよく！

牡牛座・男性の運勢

内なる挑戦心がいっそう増し、現実の自分を強くあと押しするとき。背景にあるのは、無意識のなかの楽観性が上がってきたこと。日々のなかに生きる楽しさや喜びを感じ取りやすく、結果心身に余裕が出、そこに至る…という経緯です。実際、自分のスキルや経済面をレベルアップするための行動には適した時期なので、考えがあるならぜひ！また、これとは別に、日々のなかではいつも通り確実な道を歩みましょう。いまは新たな情報や出会いなど入ってくるものも多い時期ですが、しっくりこないものも混ざっていそうです。でもそれも含めヒントですから。

占い：アストロカウンセラー・まーさ