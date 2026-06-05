◆第１２１回コロネーションカップ・Ｇ１（日本時間６月６日２２時４０分、英国・エプソム競馬場・芝２４１０メートル）

英国伝統の古馬によるＧ１は６頭立てとなり、ゲート順が確定した。

２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で世界１位となったカランダガン（セン５歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、２番ゲートに確定した。

昨年は２着だったが、次のサンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳ、ジャパンＣ、今年のドバイ・シーマクラシックと現在、Ｇ１を５連勝中で注目を集めている。

昨年の覇者で、今年初戦のオーモンドＳでＶ発進を決めたヤンブリューゲル（牡５歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父ガリレオ）は最内の１番ゲートになった。

昨年の英愛ダービーＷ制覇で、今年初戦のハクスリーＳで復活勝利を遂げたランボーン（牡４歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父オーストラリア）は６番ゲートに決まった。

同レースはクールモアがスポンサーとなり、今年から賞金総額が４５万ポンドから１００万ポンド（約２億１１０４万円＝２０２６年フランスギャロのレートより換算）に引き上げられた。１着賞金は５６万２００ポンド（約１億１８２３万円）。

左から馬番、ゲート順、馬名、性齢、斤量、騎手。

（１）４ ベイシティローラー 牡４ ５８ Ｏマーフィー

（２）２ カランダガン セン５ ５８ Ｍバルザローナ

（３）３ コンバージェント 牡４ ５８ Ｃリー

（４）５ イリノイ 牡５ ５８ Ｒウィーラン

（５）１ ヤンブリューゲル 牡５ ５８ Ｒムーア

（６）６ ランボーン 牡４ ５８ Ｗローダン