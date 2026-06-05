友人に「大手キャリアはもったいない」と言われ、格安SIMを検討しています。毎月「3000円」安くなるなら、すぐ乗り換えるべきですか？

毎月3000円安くなると年間ではどれくらいの差になる？

大手キャリアから格安SIMへ乗り換えると、毎月2000～4000円程度安くなるケースがあります。実際に格安SIM各社では20GB前後のプランが月3000円以下で提供されていることも珍しくありません。

仮に毎月3000円安くなった場合、年間では3万6000円の節約になります。「月3000円」と聞くとそれほど大きな金額ではないように感じるかもしれません。しかし年間で考えると、旅行費用や家電の購入費用に回せる金額です。

さらに5年間続けば18万円になります。スマホ代は毎月発生する固定費なので、一度見直すと長期間にわたって節約効果が続きます。そのため、多くの人が格安SIMへ関心を持つのは自然なことだといえるでしょう。



格安SIMに乗り換えて後悔する人の特徴

一方で、料金が安くなるからといって全員が満足するわけではありません。格安SIMのうち多くのMVNO事業者は大手キャリアから回線を借りてサービスを提供しており、昼休みや夕方など利用者が集中する時間帯には通信速度が低下する場合があります。

動画視聴やオンラインゲームを頻繁に利用する人は、不便さを感じることがあるでしょう。また、店舗サポートが少ない点も特徴です。契約変更や設定作業を自分で行う必要があるケースが多く、スマホ操作に不慣れな人は負担を感じるかもしれません。

長年利用しているキャリアメールについても注意が必要です。現在は大手キャリアでメールアドレス持ち運びサービスが提供されていますが、有料の場合があり、各種サービスに登録しているメールアドレスの変更手続きが必要になるケースもあります。こうした部分を理解せずに乗り換えると、「安くなったけれど使いづらい」と感じる原因になります。



すぐ乗り換えたほうがよい人・慎重に考えたい人

格安SIMとの相性が良いのは、自宅や職場にWi-Fi環境があり、外出先で大容量の通信を頻繁に行わない人です。また、多くの格安SIMはオンラインでの申し込みや各種手続きが中心となるため、スマホの初期設定や手続きを自分で行える人は不便を感じにくいでしょう。

一方で、仕事でスマホを頻繁に利用する人は慎重に検討したほうが安心です。特に営業職やフリーランスなど、通信環境が業務に影響する人は、料金だけでなく通信品質やサポート体制も比較することが大切です。

また、高齢の家族が利用しているスマホをまとめて管理している人も、店舗サポートの有無や問い合わせ方法を事前に確認しておきましょう。最近では大手キャリアのオンライン専用プランも増えているため、必ずしも格安SIMだけが選択肢ではありません。



格安SIMは節約効果と使いやすさのバランスで判断しよう

毎月3000円安くなるのであれば、年間で3万6000円の節約になります。家計改善という意味では非常に大きな効果があります。ただし、スマホは生活に欠かせないインフラです。料金だけで決めるのではなく、通信品質やサポート体制、自分の利用スタイルとの相性も考慮する必要があります。

まずは現在の利用料金とデータ使用量を確認してみましょう。そのうえで格安SIMや大手キャリアの低価格プランを比較すれば、自分に合った選択肢が見つかるはずです。節約と快適さの両立を目指しながら、納得できる判断をすることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー