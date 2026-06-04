高タンパク質トウモロコシの自主育種に成功―中国

中国科学院分子植物科学卓越革新センターの研究チームがこのほど、国内の複数の大学と連携し、野生のトウモロコシから高タンパク質遺伝子THP3‑Tを発見しました。これにより、中国の主要トウモロコシ品種のタンパク質含有量が大幅に向上し、畜産飼料産業における大豆粕の使用量を低減して大豆の輸入依存度を下げ、飼料供給の安定強化で重要な役割を果たすことが期待されます。この成果は6月3日付けの国際学術誌「ネイチャー」に発表されました。

中国のハイブリッド種トウモロコシのタンパク質含有量は一般的に8%前後で、国内の飼料用タンパク質は輸入大豆粕に大きく依存しているため、大豆の輸入量は長年にわたり高止まりしています。試算によると、中国のトウモロコシのタンパク質含有量が1ポイント上昇するごとに、約800万トンの輸入大豆を代替できるとされ、高タンパク質トウモロコシの育成は飼料用タンパク質不足を緩和する重要な手段の一つとされます。 THP3-TとTHP9-Tを組み合わせて高タンパク質トウモロコシを育成する模型図



中国の研究チームは長年の研究を通じて、野生トウモロコシから高タンパク質遺伝子THP3-Tを発見しました。それを基に、2022年に発見した初のトウモロコシ高タンパク質遺伝子THP9-Tを組み合わせて導入し、高タンパク質トウモロコシの育種で大きな進展を実現しました。試験の結果、二つの遺伝子を中国で最も広く栽培されているハイブリッド品種「鄭単958」に導入したところ、トウモロコシ粒のタンパク質含有量は8．5％から12〜13％へ上昇し、全株タンパク質含有量も9％を上回りました。さらに、収量も安定的に維持されています。

現在、研究チームはすでに国内主要トウモロコシ品種の親系統80以上を改良済みです。（提供/CGTN Japanese）