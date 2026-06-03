発売後わずか1日で完売した祇園辻利の人気セット「濃厚抹茶スイーツBOX」が、多くの再販希望の声に応えて50個限定で再登場します。京都・宇治抹茶の奥深い味わいを存分に楽しめる特別なアソートは、自宅で過ごすリラックスタイムにもぴったり。祇園辻利初登場の話題作から茶寮都路里の人気スイーツまで、抹茶好きにはたまらない贅沢なラインナップをご紹介します。

わずか1日で完売した限定BOX

「濃厚抹茶スイーツBOX」は、2026年6月3日（水）12時より数量限定で再販されている特別セットです。価格は送料込みで4,980円。店頭販売はなく、オンライン限定で販売されます。

今回のBOXは、宇治抹茶の魅力をさまざまな角度から楽しめる内容が特徴。石臼挽き宇治抹茶を使用した和スイーツと、茶寮都路里の人気抹茶スイーツを一度に味わえる贅沢な詰め合わせとなっています。

セット内容は、「抹茶生だいふく」2個、「Petitパフェ（抹茶）」2個、「白玉抹茶むうす」2個。クール冷凍便で届けられるため、解凍後にベストな状態で楽しめます。

祇園辻利「濃厚抹茶スイーツBOX」が再販決定！完売した人気抹茶スイーツを堪能

注目は新登場の抹茶生だいふく

今回のアソートで特に注目したいのが、祇園辻利初登場の「抹茶生だいふく」です。

一般販売開始からわずか3日で完売した人気商品で、大福専用に炊き上げた特製抹茶あんと、なめらかな特製抹茶クリームを組み合わせた贅沢な仕上がり。

どちらにも上質な宇治抹茶を惜しみなく使用しています。

口に入れた瞬間に感じるのは抹茶あんの濃厚なコク。その後、中心の抹茶クリームがやさしく広がり、抹茶の香りと甘みが幾重にも重なります。

さらに、弾力のあるもち生地が全体を包み込み、和菓子ならではの満足感を演出。抹茶の渋み・甘み・香りが絶妙なバランスで楽しめる逸品です。

茶寮都路里こだわりの抹茶スイーツ

セットには、茶寮都路里の人気スイーツも含まれています。

「Petitパフェ-抹茶-」は、濃厚な抹茶と京都・水尾産柚子の爽やかな風味が織りなす大人向けの抹茶パフェ。層ごとに異なる味わいが楽しめ、最後まで飽きることなく堪能できます。

「白玉抹茶むうす」は、日本茶専門茶寮ならではの上品な抹茶ムースに、濃厚な抹茶ジュレやホイップを重ねた和スイーツ。

さらに白玉、抹茶白玉、小豆をトッピングし、食感の変化も楽しめる贅沢な一品です。抹茶の豊かな香りと優しい甘さが口いっぱいに広がります。

抹茶好き必見の特別な再販企画

わずか1日で完売した「濃厚抹茶スイーツBOX」が再び購入できるチャンスは、抹茶好きにとって見逃せないニュースです。

祇園辻利こだわりの「抹茶生だいふく」、茶寮都路里の人気スイーツ「Petitパフェ-抹茶-」「白玉抹茶むうす」を一度に味わえる贅沢なセットは、自分へのご褒美や大切な人とのティータイムにもおすすめ。

50個限定販売のため、気になる方は早めのチェックをおすすめします♡