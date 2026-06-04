関電化はＳ高、キオクシア関連で産業用ガスの拡大期待の資金流入が加速◇

関東電化工業<4047.T>はストップ高の水準となる４４０５円に買われ、上場来高値を更新。その後同水準でカイ気配に張り付いている。同社は産業用ガス事業を展開。キオクシアホールディングス<285A.T>の３Ｄ－ＮＡＮＤデバイス製造におけるメモリーチャネルホールエッチングプロセスにおいて、関電化が供給するガスである「ＫＳＧ－１４」が採用されていることで知られている。メモリー価格の高騰により業績が急拡大するキオクシアは２日に「インベスター・デー」を開催。需要の拡大を踏まえて設備投資については向こう３年間で年平均４７００億円程度と、２５年度比で６０％程度増加する方針を明らかにした。キオクシア関連株としてみなされている関電化に対しては、中期的な需要拡大の期待が高まる結果となり、幅広く投資家の資金が流入。モメンタム株の強調展開に追従する資金も加わって、一段と株価水準を切り上げる形となった。



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出所：MINKABU PRESS