全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・世田谷の喫茶店『喫茶mammal』です。

丁寧に仕上げたスイーツをお供に穏やかなひとときを

夫婦2人で切り盛りし、靴を脱いで上がるため友人宅に来たような居心地のよさ。静かで穏やかな空間作りのため、入店は2名までで小声で話すのがルール。季節のクリームソーダは自家製シロップを使用。この日ははっさくのシロップでほんのり苦みが美味。3月はイチゴや青りんごが登場予定。

カスタードプリン600円、アイス珈琲700円

『喫茶mammal』（左）アイス珈琲 700円 （右）カスタードプリン 600円

『喫茶mammal』

世田谷『喫茶mammal』

［店名］『喫茶mammal』

［住所］東京都世田谷区世田谷3-14-16安藤コープ100号室

［電話］03-5799-4230

［営業時間］11時半〜21時（20時LO）、月・火：11時半〜16時（15時LO）

［休日］金

［交通］東急世田谷線世田谷駅西口から徒歩2分

撮影／松田麻樹、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、カスタードプリンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】入店は2名まで＆小声！ 静かで落ち着ける世田谷のカフェ（7枚）