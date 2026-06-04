ロッテ雪見だいふくの体験型店舗「my雪見だいふく」が東京・中目黒に期間限定オープン - ″648通り″に自分だけのカスタマイズ＆手づつみ

ロッテ雪見だいふくの体験型店舗「my雪見だいふく」が東京・中目黒に期間限定オープン - ″648通り″に自分だけのカスタマイズ＆手づつみ