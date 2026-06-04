栃木Cがオーストリア2部クラブと戦略的パートナーシップ締結
栃木シティは3日、ブレゲンツ(オーストリア2部)と戦略的パートナーシップを締結することを発表した。
また、栃木Cのエクスクルーシブパートナーである日本理化グループがブレゲンツに出資を行い、クラブ代表の大栗崇司氏がブレゲンツのChairman & Sporting Director(代表取締役会長兼GM)に就任することも併せて伝えている。
栃木Cは公式サイトで「本協定は、スポーツ・経済・文化の各分野において相互交流を図り、両クラブのさらなる発展を目指すものです」と説明し、「選手・指導者・クラブ運営に関するノウハウ共有をはじめ、ユース育成・国際交流・マーケティング活動など、幅広い分野で協力関係を構築してまいります」と表明した。
また、栃木Cのエクスクルーシブパートナーである日本理化グループがブレゲンツに出資を行い、クラブ代表の大栗崇司氏がブレゲンツのChairman & Sporting Director(代表取締役会長兼GM)に就任することも併せて伝えている。
栃木Cは公式サイトで「本協定は、スポーツ・経済・文化の各分野において相互交流を図り、両クラブのさらなる発展を目指すものです」と説明し、「選手・指導者・クラブ運営に関するノウハウ共有をはじめ、ユース育成・国際交流・マーケティング活動など、幅広い分野で協力関係を構築してまいります」と表明した。