飴玉1つで大炎上も…韓国芸能界で過熱する“育児検閲”　「赤ちゃんコンテンツ」の光と影

写真がたった一枚アップされただけで、親としての判断まで問われる時代になった。韓国芸能界で、スターたちの育児投稿を巡る“育児検閲”が相次いでいる。

【画像】日本人アイドルの「ビッ○」発言も…生配信で物議醸した韓流芸能人

我が子との日常を公開すれば、共感を呼び、応援も集まり、再生数や広告にもつながりやすい。

その一方で、SNSにアップされた一瞬の場面だけで「それは子どもに良くないのでは」「なぜそうしたのか」と指摘され、本人が釈明に追い込まれるケースも増えている。

近頃もミルクティーや飴玉、さらには猫のストレスにいたるまで、多種多様な育児関連の投稿が議論の対象になった。

まず注目を集めたのは、アナウンサー出身のタレントであるチェ・ヒの台湾旅行写真だった。

チェ・ヒは夫と2人の子どもを連れて台湾を訪れ、「1日1ミルクティー」といった趣旨の投稿をした。写真には、家族でカフェを訪れた様子が写っていた。

ところが一部のネットユーザーは、娘の前に置かれた飲み物に反応した。「幼い子どもがミルクティーを飲んだのではないか」と疑問を示したのだ。

最終的にチェ・ヒは、自らコメントで説明することになった。娘はミルクティーを飲んでおらず、カフェインがあるため子どもには与えていないと明かした。実際に飲んだのはレモンジュースだったという。

単なる楽しい旅行写真のはずが、子どもの飲み物をめぐる“育児チェック”に変貌してしまったわけだ。

チェ・ヒ（写真提供＝OSEN）

ユーチューバーのヘイジニ（Hey Jini）も同様の経験をした。旅行のたびに「なぜ次男スンユは一緒に行かないのか」という質問が寄せられたため、彼女はユーチューブで事情を説明した。スンユは中耳炎の治療が長引いており、現在は子どもの体調を最優先にしているという。

親としては当然、我が子の健康状態を考慮して判断している。それでも、SNSやYouTubeを目にした人々は「なぜ一緒ではないのか」と問いを投げかける。公開すればするほど、見えていない部分まで説明を求められる。育児コンテンツの難しさは、そこにある。

タレントのパク・スホンも、娘ジェイちゃんと愛猫ダホンとの日常を公開したことで予期せぬ議論に巻き込まれた。

映像には、ジェイちゃんがダホンの周囲を追いかけ回したり、キャットフードにいたずらしたりする姿が映っていた。これに対し、一部の視聴者から「猫がストレスを受けているのではないか」「止めるべきではないか」という心配の声が出た。

その一方で、「本当に嫌なら近づかないはず」「誰よりもダホンを大切にしている人だ」と擁護する声もあった。家族側は、普段はジェイちゃんとダホンが一緒に昼寝もしており、穏やかに過ごしていると説明している。

ここで興味深いのは、論点が「子ども」の範疇にとどまらず、「愛猫のストレス」にまで広がったことだ。

育児の日常を公開するということは、子どもの食べ物、旅行への同行、きょうだいの扱い、ペットとの関係に至るまで、あらゆる場面が視聴者の判断対象になるということでもある。

パク・スホン（写真提供＝OSEN）

俳優イ・ジフンと14歳年下の日本人妻アヤネさんの事例は、さらに象徴的だった。

アヤネさんは、娘ルヒちゃんの保育園のカバンからキャンディーの包み紙を見つけたことについて、「まだ無塩食を続けている赤ちゃんなので衝撃だった」と投稿した。

本人としては、韓国の保育園文化に対する驚きを表した意味合いだったのかもしれない。しかし、その投稿は「保育園を公開非難している」「個人の育児観を押しつけている」と受け止められ、バッシングを浴びた。

その後、イ・ジフンもアヤネさんも謝罪した。アヤネさんは、日本と韓国の子どものおやつ文化の違いに驚いたものの、韓国の保育園が間違っているという意味ではなかったこと、自らの表現が誤解を招いたことを説明した。

しかし騒動は、それだけでは収まらなかった。過去に夫婦のYouTubeチャンネルで公開された「1歳ルヒの辛いものチャレンジ」という動画が再び注目されたのだ。

その動画では、夫婦が食べていた辛い料理に関心を示した娘に対し、「辛いよ」「食べたら大変だよ」と注意しつつも、冗談交じりに味見させるような場面があった。

これを見たネットユーザーは、「無塩食を強調していたのに、辛い料理は味見させたのか」と指摘した。

イ・ジフン（写真提供＝OSEN）

飴玉ひとつを巡る投稿が保育園批判として炎上し、さらに過去動画の検証にまで拡大した。育児投稿が一度炎上すると、現在の発言だけでなく、過去の動画、過去の態度、過去の育児観まで掘り返される。

これが現在の“育児検閲”の怖さだ。

リスクの裏にある巨大なリターン

ここまでの流れを見ると、芸能人が子どもや育児の様子を公開することはリスクだらけに思える。

それでも、育児コンテンツを積極的に発信する背景には、そこに多大なリターンが存在するからだ。

子どもの成長は、それ自体がひとつの物語になる。初めて笑った、初めて歩いた、初めて言葉を話した、家族旅行に出かけた、保育園に通い始めた。一つひとつの出来事が、継続的に視聴してもらえるコンテンツになる。

親である芸能人にとっても、育児をオープンにすることは好感度につながりやすい。家庭的なイメージや人間味、親としての一面を見せることで、視聴者との距離はぐっと縮まる。

さらに、ベビー用品や生活用品、教育関連、ファミリー向けブランドとの相性も抜群だ。育児コンテンツは、単なる日常の共有にとどまらず、巨大な広告市場にも直結する。

近年の韓国芸能界では、芸能人の子どもそのものが大きな注目を集め、再生数や広告、さらにはグッズ化にまで発展するケースが増加している。

俳優シム・ヒョンタクと日本人妻サヤさんの息子ハルくんは、バラエティ番組『スーパーマンが帰ってきた』への出演をきっかけに大きな人気を集めた。関連動画の累計再生数が初登場から4カ月で1700万回を突破したとされ、生後9カ月で広告撮影にも参加。ベビー用柔軟剤ブランドのモデルにも起用された。

さらに、ハルくんの成長過程を反映したキャラクター商品まで登場した。生後100日ごろの“ライオンヘア”、200日ごろの“ロングヘア”、300日ごろの“少年ヘア”といった姿をイラスト化し、商品デザインに落とし込んだという。

サヤさんは、得られた収益を全額寄付する予定だと明かし、もともと商品化には慎重だったとも説明している。つまり、単なる金儲けではないという明確な一線を引いた形だ。

それでも、人気を集めた赤ちゃんがグッズという形態で商品化されること自体、時代の変化を強く感じさせる。

シム・ヒョンタク（写真提供＝OSEN）

パク・スホンの娘ジェイちゃんも、家族YouTubeなどを通じて高い注目を集め、生後17カ月で広告を17本も撮影したことで話題になった。赤ちゃんの存在そのものが、広告市場とダイレクトに直結していることを示す好例だ。

育児の日常を公開することで、子どもの存在そのものが“見られる価値”を持つようになり、その人気が広告や商品へと波及する。いわば、赤ちゃんの成長の軌跡そのものがコンテンツ化されているのだ。

ここに、現在の韓国芸能界の育児コンテンツが抱えるジレンマがある。子どもを露出させれば、注目され、好感度が上がり、広告や番組の出演にもつながる可能性が生じる。

しかし同時に、子どもを見せれば、「何を飲ませたのか」「何を食べさせたのか」「なぜ旅行に連れて行かなかったのか」「ペットとの距離は適切なのか」などと、親としての判断や資質もチェックされる。

家庭の中であれば流れていくはずの一瞬が、SNSに投稿された瞬間、無数の視聴者に保存され、拡大され、ジャッジされてしまう。

もちろん、寄せられるすべての指摘が悪意によるものというわけではないだろう。子どもの安全や健康、動物のストレスを心配する声には、正当な意見も含まれている。親見落としている部分に、第三者が気づく場合もあるはずだ。

だが、短い動画や写真一枚だけで、その家庭全体の育児を断定するのは危うい。映像に映っていない時間、表に出ていない事情、親が考えた背景までは、視聴者の目には見えないからだ。

それでも芸能人の育児投稿は、今後も続いていくだろう。育児は共感を呼び、子どもは注目を集め、家族コンテンツは収益にもつながる。芸能人にとって、これほど強力なコンテンツはそう多くない。

赤ちゃんの存在でバズり、育児のあり方で叩かれる。

ミルクティー、飴玉、猫のストレスにいたるまで釈明の対象になる現状は、韓国芸能界の家族コンテンツがすでに“かわいい日常”だけでは済まない段階に入っていることを示している。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）