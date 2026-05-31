「嵐」が３１日、全国ツアー「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６『Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ』」の最終公演を開催。この日をもって活動終了することもあって、東京ドーム周辺には、開演前から多くのファンが集まった。

松本潤のジュニア時代からのファンという４０代女性は「雑誌『Ｍｙｏｊｏ』の初登場の写真で一目ぼれしました」と回顧し、デビュー時の握手会の券を持参。その女性は嵐好きが高じ「自分の子供の名前にも『嵐』が入っている」と話した。

櫻井翔のジュニア時代からのファンという４０代女性は「嵐は青春だった。学生時代から推して、社会人になってつらくても嵐がいたから頑張れた。その後も３０代、４０代とずっと好き」と笑顔。「最後と聞いた時は泣いたし、信じられない気持ちだった。今ももう終わっちゃうんだなという気持ちでいっぱい」と明かした。

また、二宮和也のファン歴２６年という女性が、これまで嵐に費やした金額は「１回のライブで２〜３万円。遠征は、飛行機代やホテル代を含めて１０万円ぐらい。それを２６年やったので（費やした金額の）トータルは数百万円です。下手したら、１０００万円超しているかも」。改めてラストライブを迎え「ショックだけど、５人のそろった姿が楽しみ。最後まで嵐でいてくれてありがとう」と語った。

母娘でライブに参戦する親子も。松本潤が主演したドラマ「花より男子」（２００５年、ＴＢＳ系）をきっかけに、松本潤のファンになったそう。そのため、松本が同ドラマで演じた役のイラストのうちわも持参していた。「ラストは悲しいけど、ライブをやってくれるのがうれしい。本当に感謝です。絶対泣きます」と語った。