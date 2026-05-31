神戸のボールパーソン「ほんとすごい！」アシストした武藤への“アシスト”が話題「何回も見てしまった」「なかなかな判断力」
勝利の可能性を高める貴重な追加点。それを演出したのは――。
ヴィッセル神戸は５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦（１-２位決定戦）で、鹿島アントラーズとノエビアスタジアム神戸で対戦した。
28分に大迫勇也のFK弾で先手を取る。１点リードで迎えた50分、大迫がこの日、２点目をマークする。武藤嘉紀の“素早い”スローインに抜け出した背番号10が、巧みなボレーシュートでネットを揺らした。
この場面で話題を呼んでいるのが、アシストした武藤への“サポート”だ。
敵陣右サイドでボールがタッチを割る。神戸側のスローイン。ボールを要求する武藤に、ボールパーソンが即座に渡す。受け取った武藤はすぐに投げ入れることができた。
クラブの公式インスタグラムが、「大迫ゴールの武藤アシストをアシスト！ 今日の影のヒーロー」と題し、一連のシーンを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「ほんまにありがとうやで」
「彼にMVPを」
「これはなかなかな判断力」
「これはほんとすごい！」
「影じゃないで。超ヒーローやで」
「こうゆうのええなぁ」
「かっこよすぎて何回も見てしまった」
「まじでこの２点目決めてから流れ変わったからこの人MVPでいい」
「トッテナムの試合思い出しました」
「にしてもボール渡すタイミングも角度も完璧だな」
「神戸のボールボーイは全体的に渡すのが速かった。敵味方関係なく」
「だからサッカーは面白い」
ベンチメンバーがボールパーソンに駆け寄って称える。試合後には、武藤がサイン入りのユニホームをプレゼント。大迫も交えた３ショットで笑顔を浮かべる。
なお、２点差をつけた神戸は、その後も攻撃の手を緩めず。69分にジエゴが鋭いミドルで突き刺し、89分に小松蓮がPKを沈める。90＋４分には大迫がハットトリックとなるヘッド弾。神戸が５−０で完勝を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】“ボールちょうだい！” “はい！”ボールパーソンが大仕事、鹿島に５発圧勝の神戸に影のヒーローが！ 武藤＆大迫との３ショットも
ヴィッセル神戸は５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦（１-２位決定戦）で、鹿島アントラーズとノエビアスタジアム神戸で対戦した。
28分に大迫勇也のFK弾で先手を取る。１点リードで迎えた50分、大迫がこの日、２点目をマークする。武藤嘉紀の“素早い”スローインに抜け出した背番号10が、巧みなボレーシュートでネットを揺らした。
敵陣右サイドでボールがタッチを割る。神戸側のスローイン。ボールを要求する武藤に、ボールパーソンが即座に渡す。受け取った武藤はすぐに投げ入れることができた。
クラブの公式インスタグラムが、「大迫ゴールの武藤アシストをアシスト！ 今日の影のヒーロー」と題し、一連のシーンを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「ほんまにありがとうやで」
「彼にMVPを」
「これはなかなかな判断力」
「これはほんとすごい！」
「影じゃないで。超ヒーローやで」
「こうゆうのええなぁ」
「かっこよすぎて何回も見てしまった」
「まじでこの２点目決めてから流れ変わったからこの人MVPでいい」
「トッテナムの試合思い出しました」
「にしてもボール渡すタイミングも角度も完璧だな」
「神戸のボールボーイは全体的に渡すのが速かった。敵味方関係なく」
「だからサッカーは面白い」
ベンチメンバーがボールパーソンに駆け寄って称える。試合後には、武藤がサイン入りのユニホームをプレゼント。大迫も交えた３ショットで笑顔を浮かべる。
なお、２点差をつけた神戸は、その後も攻撃の手を緩めず。69分にジエゴが鋭いミドルで突き刺し、89分に小松蓮がPKを沈める。90＋４分には大迫がハットトリックとなるヘッド弾。神戸が５−０で完勝を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】“ボールちょうだい！” “はい！”ボールパーソンが大仕事、鹿島に５発圧勝の神戸に影のヒーローが！ 武藤＆大迫との３ショットも