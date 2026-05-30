『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から〔S〕さんの［アウトバック］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Sさん

年齢：20代

車両名：スバル アウトバック（BT5）

装着ホイール：HOMURA / 2×7FT SPEC-M

車歴：BR9、VAB

主な使用シーン：街乗り、高速移動、アウトドア（スキー）

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝2×7FT SPEC-M〟を選んだ理由は？

「デザインが気に入ったことと、自分の車種に似合うと思ったことが選んだ理由です。アウトバックは街乗りからアウトドアまで幅広く使えるクルマなので、その雰囲気を崩さずに足元を引き締めたいと思っていました。HOMURA 2×7FT SPEC-Mは、上品さと力強さのバランスが良く、アウトバックのキャラクターにも合っていると感じました」

装着して特に気に入っているポイントは？

「足元の見た目が引き締まったところが気に入っています。デザインの満足度も高く、クルマ全体の雰囲気も良くなりました。色や質感もアウトバックに合っていて、車種との相性もいいと感じています。ホイールを変えたことで、愛車への所有感もより高まりました」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。ホイールを変えたことで、愛車を見るのがより楽しくなりましたし、クルマとの一体感も増したように感じています。周囲の人に褒められることも増えて、足元を変えるだけでここまで印象が変わるんだなと実感しました」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

見た目が引きしまった！

このホイールは、どんな人におすすめ？

「愛車の雰囲気を変えたい人におすすめしたいです。ホイールカスタムが初めての人でも、足元を変えるだけでクルマの印象が大きく変わることを感じられると思います。アウトバックのように街乗りもアウトドアも楽しめるクルマなら、ホイール選びで自分らしさを出す楽しさも味わえると思います」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「特になしです。今の仕様に満足しているので、このスタイルを楽しんでいきたいです」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した〔S〕さんの［アウトバック］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。