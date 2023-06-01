かわいい謎の生き物「芝犬」をフロッキー素材で表現。ガチャ「芝犬ヶ丘」6月中旬に発売
【芝犬ヶ丘】 6月中旬 発売予定 価格：1回300円
1丁目の丘に現われた芝犬。芝の色は茶色の柴犬のような色味。
【芝犬ヶ丘】
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「芝犬ヶ丘」を6月中旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、「大陸ガメ」シリーズに続く「T-ARTS 超生物研究所」シリーズの新作。大きくて愛らしい謎の生き物「芝犬」の毛並みをフロッキー素材で表現している。ラインナップは「1丁目の芝犬 新緑/紅葉」、「2丁目の芝犬 新緑/紅葉」、「3丁目の芝犬 新緑/紅葉」の全6種類。キュートな肉球とおしりも特徴となっている。
ラインナップ
「1丁目の芝犬」
1丁目の丘に現われた芝犬。芝の色は茶色の柴犬のような色味。
きりっとした口元が凛々しい。忠誠心が高く、日々町の安全に目を光らせている。
新緑Ver.
紅葉Ver.
「2丁目の芝犬」
2丁目の丘に現れた芝犬。芝の色は黒色の柴犬のような色味。ぽかんと開いた口元がキュート。おしゃべりが好きなのか、一番鳴き声の情報が多い芝犬。
新緑Ver.
紅葉Ver.
「3丁目の芝犬」
3丁目の丘に現われた芝犬。芝の色は白色の柴犬のような色味。よく舌（ベロ）をしまい忘れてしまう。好奇心旺盛で遊ぶことが好き。忘れ物のボールでこっそり遊んでいるようだ。
新緑Ver.
紅葉Ver.
【芝犬ヶ丘】
サイズ：本体 幅約50mm
材質：本体 PVC/ナイロン
(C)T-ARTS