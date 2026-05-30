さらに深化した最新ミドルSUVに注目集まる！

アウディ ジャパンは2026年4月21日、プレミアムミドルSUV「Q5」および「Q5 Sportback（スポーツバック）」シリーズのアップデートを発表し、販売を開始しました。

最新の運転支援機能やインターフェイスの見直しが行われ、アウディの主力SUVがさらに商品力を高めています。

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アウディのQ5は、2009年に初代が誕生したプレミアムミドルSUVです。

ブランドのフラッグシップSUV「Q7」に続くモデルとして登場し、扱いやすいサイズ感と上質な走りを両立したSUVとして、世界的な人気を獲得してきました。

現行モデルは2025年にフルモデルチェンジを受けた3代目です。8年ぶりの全面刷新となり、新世代の内燃エンジン向けプラットフォーム「PPC（プレミアム プラットフォーム コンバッション）」を採用した最初のSUVとして進化しました。

ラインナップは、スタンダードなSUVタイプの「Q5」と、より流麗なクーペスタイルを採り入れた「Q5 Sportback」の2タイプを設定しています。

ボディサイズは全長4715mm×全幅1900mm×全高1650から1655mmです。これは、トヨタ「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm）に近いサイズ感で、堂々とした存在感を備えながらも、日本の道路環境で扱いやすい絶妙なパッケージングとなっています。

パワートレインには、最高出力204馬力・最大トルク340Nmを発揮する2リッター直列4気筒ガソリンターボ「TFSI」と、同じく204馬力・400Nmを発揮する2リッター直列4気筒ディーゼルターボ「TDI」を設定。

さらに高性能版「SQ5」には、367馬力・550Nmを発揮する3リッターV型6気筒ガソリンターボを搭載し、力強いパフォーマンスを実現しています。

いずれのモデルにも、新開発の48V MHEV plusマイルドハイブリッドシステムを組み合わせ、走行性能と燃費効率の両立を図っています。

今回のアップデートで大きく進化したのが、運転支援機能です。

新たに標準装備された「アダプティブクルーズアシストプラス」は、車線中央維持や車間距離制御に加え、高速道路での車線変更をサポートする「レーンチェンジアシスト」も追加されました。

ドライバーがウインカーを操作すると、周囲の状況をシステムが判断し、希望する車線への移動を支援する機能となっています。

また、後席に残された子どもやペットなどをレーダーで検知する「リヤオキュパントディテクション」も全車標準装備となり、安全性がさらに高められました。

オプションの「テクノロジーパッケージプロ」では、リア側の歩行者までカバーする「エマージェンシーブレーキアシスト」や、高度な駐車支援機能「パークアシストプロ」も設定。

最大200mまでの駐車操作を記憶するメモリー機能や、狭い道での後退支援、3Dサラウンドビューカメラなど、先進装備も充実しています。

インテリアもアップデートされ、新しいユーザーインターフェイスを採用しました。

12.3インチ液晶メーター「バーチャルコックピットプラス」は、クラシックな丸形メーターを含む3つの表示モードを選択可能とし、視認性や操作性を向上。

また、近年のタッチ操作中心の流れとは逆に、一部機能を物理スイッチへ戻したことで、より直感的な操作が可能になっています。

価格（消費税込）は以下の通りです。全モデルとも7速Sトロニック、quattro（四輪駆動）、右ハンドル仕様となります。

・Q5 TFSI quattro 150kW advanced：787万円

・Q5 TDI quattro 150kW advanced：815万円

・SQ5：1063万円

・Q5 Sportback TFSI quattro 150kW advanced：822万円

・Q5 Sportback TDI quattro 150kW advanced：850万円

・SQ5 Sportback：1098万円

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この新型Q5シリーズに対してSNSでは、「新しいデザイン好みかも」「スタイリッシュでカッコいい」といった、アウディらしい洗練されたエクステリアに注目する声が多く見られました。

また、「モニター多くてすごいな」「最近のドイツ車のインテリアってみんなこうだね」といった、先進的なインテリアに反応するコメントも寄せられています。

走りの面では、「367馬力のSQ5が気になる」「やっぱりV6モデルは魅力」といった高性能版への期待も目立ちました。

そのほか、「乗ってみたい」「ハリアーサイズでこの内容はいい」「このくらいのサイズが一番使いやすそう」といった声もあり、使い勝手とプレミアム感を兼ね備えたミドルSUVとして関心が集まっているようです。