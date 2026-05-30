KOMOREBIが、新曲「年上の女の子 feat. Sad Kid Yaz」を5月29日に配信リリースした。

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本楽曲は、フィーチャリングにSad Kid Yazが参加。キャッチーなメロディと共に歌うようなラップで繰り返される〈年上の女の子〉というサビのフレーズに、KOMOREBIのポップネス溢れるラップが交差するラブソングとなっている。

また、本楽曲はSNS拡散を強く意識したものとなっており、“あるある”を投影した投稿が自然発生的に広がることが期待されるという。

・KOMOREBI コメント

今回の曲はシンプルに「年上の女の子」にハマった話です。（笑）キャンディーズ「年下の男の子」みたいだねってタイトル付けてスタジオでメンバーとYazで盛り上がったの覚えてます（笑）余裕あるフリしてるけど、内心めっちゃ振り回されてて、でもそれすら楽しい思い出。子どもの頃って、ちょっと大人な恋とか遊びに憧れてたじゃないですか？あの届きそうで届かない感じとか、背伸びしてる自分もすべてこの曲に詰めまくってます！バリカッコつけてるけど全然カッコよくないし、むしろダサいな～って時もあるし、でもそれすらリアルだし、それくらい夢中になれるのって悪くないなーって思ってます。この曲を聴いて、ちょっとでもこういう瞬間共感できるわ～、こういう女の子いるなあ！！！好きいいい！！！って思ってもらえたら嬉しいです（笑）あと最後に、、、年上の女の子には気をつけてください。ガチ沼っす。。。

・Sad Kid Yaz コメント

当時の彼女が初めての年上で、KOMOREBIのみんなと「年上の女の子っていいよなー」って意気投合して作った曲です。何歳になってもお姉さんが好き🤙

（文＝リアルサウンド編集部）