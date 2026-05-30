TikTokで大バズり！土佐兄弟と“学校あるある”ショート動画、はしゃぎ過ぎて衝撃ハプニング
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、土佐兄弟との「学校あるあるショート動画コラボ」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】高校生コラボ！ダンスと旗を組み合わせたカラーガードに挑戦！
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONのショート動画コラボ企画。今回は、高校生活の一場面を切り取った“学校あるある”動画で大バズりし、現在は“社会人あるなる”も含めショート動画のヒットメーカーとして活躍する土佐兄弟（卓也、ゆうき）をお迎えします。
登場から、ゆうきさんが「カバン頭で持つヤツ」で登場し、リル＆キドフェノは大爆笑！ こうした絶妙な“学校あるある”の極意を教えていただき、TikTokでバズるショート動画を撮影。「ヴィクトリーグ！」公式TikTok（@tx_victoleague）で公開します。
チャレンジする動画のテーマは「学校あるある 友情編」。ゆうきさんはリル＆キドフェノのためにネタをアレンジ、卓也さんは撮影を担当してくれます。“あるある”ショート動画のポイントとしては、テンションやリアル感を大事にするためミスっても「基本は一発撮り」。土佐兄弟は「撮り直しは一回もない」そう。そして、わざとボケすぎず「“あるある”の精度を上げること」が重要とのこと。
1本目のタイトルは「大声でかき消そうとするヤツ」。ゆうきさんとともに、現役高校生世代の百田隼麻さん（リル）×この春高校を卒業したばかりの鈴木瑠偉さん（キドフェノ）の3人で挑戦します。
まずは、隼麻さん、瑠偉さんが、ゆうきさんが書いてくれた台本を見ながら軽くセリフを口にしてみるのですが…
卓也さんから「瑠偉くん、下手すぎる！」とツッコミが。友達をチャカす役どころの瑠偉さんですが「人をチャカすとか、人生で初めて。いい人だからやってこなかった」と弁明し、一同爆笑！
ゆうきさんからアドバイスを受けて臨んだ一発撮りの本番！
はしゃぎ過ぎて、とんでもないハプニングも！？
2本目のタイトルは「職員室で多分何か食ってた先生」。先生役が重要となるため、オーディションを行うことに。候補者は、岩城星那さん（リル）、夫松健介さん（キドフェノ）、岡尾琥珀さん（キドフェノ）、山本光汰さん（キドフェノ）の4人。
ゆうきさんのお手本を参考にしながら「死ぬほど遅れてる授業の先生」の“あるある”を、それぞれが考えて披露します。1人目の星那さんは王道のあるあるを披露し、ゆうきさんも「めちゃいいじゃん！教職免許持ってる？」と絶賛。2人目の健介さんは、とにかく淡々と進めるタイプの先生を。
3人目の琥珀さんは黒板を上手く使い、「いた!!そういう先生」とゆうきさん。ネタが出尽くしたところで最後に挑戦した光汰さんは違った角度からのあるあるを。ゆうきさんは「この先生のせいで授業が遅れてる」と原因が判明！？
果たして、先生役を勝ち取ったのは！？ 他3人とゆうきさんが演じる生徒あるあるも、みんなで意見を出し合い、リアルで笑える掛け合いが生まれました。
3本目は、これまで学んだことを活かして、リルとキドフェノが対決。タイトル「絶対休みだと思ってたヤツが2時間目くらいに来てテンション上がる友達」の動画をグループで考え、撮影します。
キドフェノチームは、いつもながら決定までが早い！ 集まった瞬間に、健介さんが「翼空はカメラ」とキドフェノの名カメラマン・遠藤翼空さんを指名し、「遅れて来そうな人は？」とみんなに投げかけメンバー推薦で山本光汰さんに決定。すると、川口蒼真さんが「じゃあ、俺、寝てて“ビクッ”てなる人やる」など各々が自分のやりたいキャラを考え、先生役は健介さんを推薦…など、ものの数秒でサクサクと決定。
担当した役割のディテールはそれぞれに任せ、「とりあえず撮ってみよう」と臨んだところ、なんと1発でメンバー全員満足の行くものに。土佐兄弟のお二人に教えてもらった「基本一発撮り」で、テンションとリアルさがイイ感の動画が完成！
土佐兄弟による勝敗の判定を待つ祈りのポーズもクセが強い！
一方、リルチームは、しっかり話し合って作っていきます。これまで教えてもらったことを全て活かして、まずは“遅れてくる人”のオーディションから。立候補した中村竜大さん、難波碧空さん、岡尾真虎さん、山田晃大さんが、自分なりの“遅れてくる人あるある”を実演してみます。
晃大さんの「英語の先生から“遅刻の山田”と呼ばれていた」という学生時代の打ち明け話に、メンバーも爆笑。オーディションの結果、それぞれイイ！ということで、いろいろなパターンを撮影してみることに。自分が“遅れてくる人”以外の役割の時も、「そっと入ったのに先生にチクる友達やる」（真虎さん）など、それぞれの“あるある”を提案します。
そして、立候補により先生役は星那さん、撮影は隼麻さんに決定したのですが…
他メンバーの“遅れてくる人”を撮っているうちにウズウズしてきたのか「やりたい！」と隼麻さん。最終的にリルはどのバージョンをセレクトしたのか⁉
リル＆キドフェノ＆土佐兄弟のバズる“学校あるある”ショート動画、大バズりの予感！？ 今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）で！
最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
公式YouTube「ヴィクトリー部！」もチェック！
「ヴィクトリーグ！」公式HP
X：@tx_victoleague
TikTok：@tx_victoleague
今回は、土佐兄弟との「学校あるあるショート動画コラボ」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】高校生コラボ！ダンスと旗を組み合わせたカラーガードに挑戦！
土佐兄弟と“学校あるある”ショート動画
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONのショート動画コラボ企画。今回は、高校生活の一場面を切り取った“学校あるある”動画で大バズりし、現在は“社会人あるなる”も含めショート動画のヒットメーカーとして活躍する土佐兄弟（卓也、ゆうき）をお迎えします。
登場から、ゆうきさんが「カバン頭で持つヤツ」で登場し、リル＆キドフェノは大爆笑！ こうした絶妙な“学校あるある”の極意を教えていただき、TikTokでバズるショート動画を撮影。「ヴィクトリーグ！」公式TikTok（@tx_victoleague）で公開します。
チャレンジする動画のテーマは「学校あるある 友情編」。ゆうきさんはリル＆キドフェノのためにネタをアレンジ、卓也さんは撮影を担当してくれます。“あるある”ショート動画のポイントとしては、テンションやリアル感を大事にするためミスっても「基本は一発撮り」。土佐兄弟は「撮り直しは一回もない」そう。そして、わざとボケすぎず「“あるある”の精度を上げること」が重要とのこと。
1本目のタイトルは「大声でかき消そうとするヤツ」。ゆうきさんとともに、現役高校生世代の百田隼麻さん（リル）×この春高校を卒業したばかりの鈴木瑠偉さん（キドフェノ）の3人で挑戦します。
まずは、隼麻さん、瑠偉さんが、ゆうきさんが書いてくれた台本を見ながら軽くセリフを口にしてみるのですが…
卓也さんから「瑠偉くん、下手すぎる！」とツッコミが。友達をチャカす役どころの瑠偉さんですが「人をチャカすとか、人生で初めて。いい人だからやってこなかった」と弁明し、一同爆笑！
ゆうきさんからアドバイスを受けて臨んだ一発撮りの本番！
はしゃぎ過ぎて、とんでもないハプニングも！？
2本目のタイトルは「職員室で多分何か食ってた先生」。先生役が重要となるため、オーディションを行うことに。候補者は、岩城星那さん（リル）、夫松健介さん（キドフェノ）、岡尾琥珀さん（キドフェノ）、山本光汰さん（キドフェノ）の4人。
ゆうきさんのお手本を参考にしながら「死ぬほど遅れてる授業の先生」の“あるある”を、それぞれが考えて披露します。1人目の星那さんは王道のあるあるを披露し、ゆうきさんも「めちゃいいじゃん！教職免許持ってる？」と絶賛。2人目の健介さんは、とにかく淡々と進めるタイプの先生を。
3人目の琥珀さんは黒板を上手く使い、「いた!!そういう先生」とゆうきさん。ネタが出尽くしたところで最後に挑戦した光汰さんは違った角度からのあるあるを。ゆうきさんは「この先生のせいで授業が遅れてる」と原因が判明！？
果たして、先生役を勝ち取ったのは！？ 他3人とゆうきさんが演じる生徒あるあるも、みんなで意見を出し合い、リアルで笑える掛け合いが生まれました。
3本目は、これまで学んだことを活かして、リルとキドフェノが対決。タイトル「絶対休みだと思ってたヤツが2時間目くらいに来てテンション上がる友達」の動画をグループで考え、撮影します。
キドフェノチームは、いつもながら決定までが早い！ 集まった瞬間に、健介さんが「翼空はカメラ」とキドフェノの名カメラマン・遠藤翼空さんを指名し、「遅れて来そうな人は？」とみんなに投げかけメンバー推薦で山本光汰さんに決定。すると、川口蒼真さんが「じゃあ、俺、寝てて“ビクッ”てなる人やる」など各々が自分のやりたいキャラを考え、先生役は健介さんを推薦…など、ものの数秒でサクサクと決定。
担当した役割のディテールはそれぞれに任せ、「とりあえず撮ってみよう」と臨んだところ、なんと1発でメンバー全員満足の行くものに。土佐兄弟のお二人に教えてもらった「基本一発撮り」で、テンションとリアルさがイイ感の動画が完成！
土佐兄弟による勝敗の判定を待つ祈りのポーズもクセが強い！
一方、リルチームは、しっかり話し合って作っていきます。これまで教えてもらったことを全て活かして、まずは“遅れてくる人”のオーディションから。立候補した中村竜大さん、難波碧空さん、岡尾真虎さん、山田晃大さんが、自分なりの“遅れてくる人あるある”を実演してみます。
晃大さんの「英語の先生から“遅刻の山田”と呼ばれていた」という学生時代の打ち明け話に、メンバーも爆笑。オーディションの結果、それぞれイイ！ということで、いろいろなパターンを撮影してみることに。自分が“遅れてくる人”以外の役割の時も、「そっと入ったのに先生にチクる友達やる」（真虎さん）など、それぞれの“あるある”を提案します。
そして、立候補により先生役は星那さん、撮影は隼麻さんに決定したのですが…
他メンバーの“遅れてくる人”を撮っているうちにウズウズしてきたのか「やりたい！」と隼麻さん。最終的にリルはどのバージョンをセレクトしたのか⁉
リル＆キドフェノ＆土佐兄弟のバズる“学校あるある”ショート動画、大バズりの予感！？ 今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）で！
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