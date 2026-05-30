きょう5月30日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園」2時間スペシャル。

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を実に9年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに、M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗が登場する。

3人が向かった先は、長崎県にある動物愛護団体「長崎ライフオブアニマル」の第一シェルター。団体の代表曰く常に50匹以上の保護犬が生活しているこのシェルターでは、普段のお世話に追われ、トリミングしてあげる時間がなかなか取れないという。そこで3人は時間の許す限りシェルターにいる保護犬たちを一斉トリミングすることに。

以前から相葉を慕う佐野と山中は、間近で見る相葉のトリミング技術に圧倒され、そのうち相葉を“師匠”と呼ぶまでに。1匹でも多くの犬を洗ってあげたい相葉は司令塔となって動き回り、汗をかきながらトリミングを進めていく。1、2匹洗うだけではなく、大きさや犬種の違う犬を何匹も洗っていく大変な作業。それでも常に笑顔を絶やさず楽しんで作業する3人の姿に、スタジオでVTRを見守っていた水谷豊は賛辞を送る。3人は何匹の保護犬を洗ったのか？

ほか、サンシャイン池崎やみりちゃむが預かる保護猫の成長ぶりなど、みどころいっぱいの「嗚呼‼みんなの動物園」2時間スペシャルは、今夜7時放送！

＜MC＞ 相葉雅紀

＜ナレーター＞ 有働由美子 ほか

＜出演＞ 高橋茂雄（サバンナ）、関根麻里、柳原可奈子、香音、篠原かをり、ヒロミ、水谷豊、永尾柚乃 / サンシャイン池崎 / みりちゃむ / 佐野勇斗・山中柔太朗（M!LK） ほか