冬のアパートに置き去りにされたうえ、解体業者の凶行によって瀕死となってしまった猫さんが保護されてからの記録に注目が集まっています。動画は、記事執筆時点で4.2万回以上再生されており、「胸が張り裂けそう」「幸せな毎日になりますように」との声があがりました。

【動画：真冬に『置き去り』にされた猫→痙攣しているところを発見されて…『幸せを掴むまでの軌跡』】

飼い主との別れと解体業者の凶行

Instagramアカウント『あくのあ』に投稿されたのは、解体直前となっていた真冬のアパートに置いて行かれてしまった猫さんのその後の様子を収めた記録です。

ある年の真冬、元の飼い主さんの引っ越しの際に置いて行かれてしまったという「オヨヨ」ちゃん。住んでいたアパートは解体作業に入ってしまい、床下に隠れていたのだといいます。

なんと酷いことに、その場にいた解体業者がオヨヨちゃんを掴んで外に投げ飛ばしたそう。頭を強打したオヨヨちゃんはショック状態となり痙攣してしまっていたのです。

生死をさまよったオヨヨちゃん

痙攣していたオヨヨちゃんが発見され、その後投稿主のあくのあさんにより保護されましたが、苦しそうに鳴いていたといいます。ガリガリに痩せた状態で、お腹の中には小石と金属だけが入っていたのだとか…。

生死の境をさまようオヨヨちゃんに、あくのあさんは「ダメかもしれない」と思う気持ちがよぎった瞬間もあったそう。しかし翌朝、オヨヨちゃんは無事に生きていてくれたのです。強い生命力で頑張ってくれていた姿を見て、あくのあさんはとても嬉しく思ったといいます。

少しずつ回復、新たな家族の元へ

オヨヨちゃんは、少しずつご飯を食べられるようになるなど回復を見せたとか。フラフラしながらも歩けるようになり、病院での検査の結果も正常になっていったそうです。

あくのあさんはオヨヨちゃんの元気そうな姿を見て、単頭飼育ができる里親さん探しを開始。素敵なご縁に恵まれ、トライアルを経て、正式譲渡となったといいます。

あまりにも残酷な現実に直面し、過酷な状態から生き延びてくれたオヨヨちゃん。これからの幸せを願ってやみません。

投稿には、「怖くて痛くて苦しい思いをした事を思うと、胸が張り裂けそうです…」「ぜったいしあわせになって、みろ！っていってやって！」「この子をこんな目に遭わせた人間全て許せないけど、見つけてくれた人、保護してくれた人、お世話してくれた人がいることに感謝です」と様々なコメントが集まりました。

Instagramアカウント『あくのあ』では、保護譲渡活動を通じて出会った猫さんたちの記録を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント『あくのあ』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。